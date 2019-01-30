В Шымкенте закончилось досудебное следствие в отношении двоих мужчин, в сентябре этого года совершивших покушение на сотрудника полиции.

Материалы с обвинительным заключением переданы в специализированный межрайонный уголовный суд г. Шымкент.

Двоим фигурантам – Мухиту Турсинбаеву и Мураду Хейдарову, предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного Кодекса РК – в том числе ст. 380 часть 2 применение насилия опасного для жизни в отношении представителя власти, ст. 378 часть 1 (оскорбление представителя власти), а также групповой разбой с применением оружия и грабеж по сговору, сопряженный с насилием. Суд приступил к изучению материалов дела. После проведения предварительного заседания будет назначено главное судебное разбирательство по делу.

Напомним, 17 октября в центре Шымкента полицейский патруль обратил внимание на двоих подозрительных молодых людей на автомобильной парковке. Парни ходили от автомобиля к автомобилю, пытаясь открыть двери автомашин. Когда полицейские попросили у них документы, молодцы бросились бежать. Один из них нанес несколько проникающих ножевых ранений в область груди и живота преследовавшему его 38-летнему участковому Нуржану Омарову. Однако не смотря на полученные ранения, полицейский все-таки задержал нападавшего.

Предварительное заседание было проведено 27 января. Главное судебное следствие назначено на 12 февраля этого года.

Данил Шемратов