Приговор в отношении экс-прокурора, убившего свою супругу в здании ЮКГУ, вступил в силу. Ходатайство Каната Исаулы о пересмотре дела оставлено без удовлетворения.

О наиболее резонансных делах рассказали в специализированном уголовном суде Шымкента.

За прошлый год, начиная с момента образования в августе месяце, специализированный уголовный суд Шымкента вынес приговор 33 лицам по 28 делам. Все решения остались без изменения.

Так, наиболее суровый приговор 2018 года получил Олег Власкин, совершивший тройное убийство. Год назад он расправился с целой семьей – 53-летней женщиной и двумя ее сыновьями – в возрасте 21 и 12 лет. Причиной кровавой бойни стал долг за компьютерную игру – старший из убитых братьев проиграл Власкину 250 тысяч тенге.

Абсаттар Шахидинов, председатель СМУС: «Олег Власкин даже не подавал апелляции. Согласился с приговором. Пожизненное заключение».

Бывший прокурор и убийца собственной жены, 42-летний Канат Исаулы свой 11-летний срок также будет отбывать полностью. Решением вышестоящей инстанции приговор суда оставлен в силе.

Продолжается расследование дела сотрудников Регистрационно-экзаменационного отдела. На скамье подсудимых 38 человек, обвиняемых в оргпреступности и коррупции. Пока идет допрос свидетелей – свыше 1800 человек. Часть свидетелей, проживающих в Алматы и Астане, допрашивается с помощью видеоконференцсвязи.

Абсаттар Шахидинов: «Сами подсудимые еще не говорили свое слово. Они собираются выступить уже после опроса всех свидетелей. Такое решение было принято в самом начале, при обсуждении регламента работы суда. Подсудимые сами так пожелали. Поэтому признают они свою вину или нет, пока не ясно».

Два дела возвращено на доследование в связи с нарушениями процессуального законодательства. Судом также вынесено 6 постановлений в адрес прокуратуры и полиции по поводу неудовлетворительной работы следователей и надзорного органа.

Абинур Карабаев, судья СМУС : «По ряду дел следователи своевременно не знакомили подсудимых и адвокатов с материалами дела, что является нарушением уголовно-процессуального кодекса. Имелись дела, в которых предъявленное обвинение не обосновано остальными материалам дела и не соответствует фактически совершенному преступлению. Мы вынуждены были исправлять эти ошибки, переквалифицируя обвинения или возвращая дела прокурорам».

По одному делу имелось двое оправданных. Им предъявлялись обвинения в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако суд признал их невиновными по данной статье.

Также вынесено единственное решение о принудительном лечении лицу, страдающему психическим расстройством. Мужчина, состоящий на учете в психдиспансере, торговал марихуаной. Вместо срока он будет содержаться в специальном медучреждении.

Таковы вкратце итоги работы шымкентского специализированного уголовного суда за прошлый год.

Данил Шемратов