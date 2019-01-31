В Туркестанской области выпустят 6 книг по 6 туристическим направлениям.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев принял руководителя областного управления туризма и внешних связей Олжаса Шинтаева, который доложил главе региона о проделанной работе в 2018 году и планах на будущее, передает Оtyrar.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба акима области, Олжас Шинтаев отметил, что сфера туризма области имеет большой потенциал в историко-культурном, паломническом, лечебно-оздоровительном и экологическом направлениях.

«В целях реализации программы Главы государства «Рухани жангыру» и маркетингового продвижения туристского потенциала внутреннего туризма в 2018 году был проведен ряд мероприятий. В целях совершенствования качества обслуживания проведен семинар-тренинг для сотрудников туристского бизнеса, музеев, гидов-экскурсоводов с привлечением представителей ЮНЕСКО, экспертов из Турции, специалистов туристской лаборатории Tour Lab. В прошлом году в ходе официального визита в Туркестан Глава государства указал на важность развития в областном центре культурно-исторического туризма, горнолыжного туризма в Толебийском районе (Каскасу), а также лечебно-оздоровительного туризма в Сарыагашском районе. К 2025 году количество туристов мы планируем довести до 5 миллионов», – сказал Шинтаев.

Наряду с этим, за 9 месяцев 2018 года в сфере туризма объем совокупного дохода от мест размещения составил 1 013 875, 8 млн тенге. Это на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В свою очередь, глава региона отметил, что в целях повышения имиджа области и привлечения туристов необходимо подготовить качественные рекламные ролики и фильмы.

«Благодаря поддержке Главы государства мы в 2 раза увеличим вышеперечисленные показатели. Для этого важно качественно и своевременно проводить соответствующие мероприятия. Поручаю выпустить 6 книг по 6 туристическим направлениям. В них должны быть размещены фотографии и данные туристических объектов, а также маршрутная карта. Необходимо сформировать здоровую конкуренцию между туристскими компаниями», – подчеркнул Туймебаев.

Напомним, в минувшем году три туристических объекта области вошли во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. Учитывая мультипликативный эффект индустрии туризма, поставлена цель выполнить все задачи и поручения по всем направлениям.