В Туркестанской области запустится солнечная электростанция мощностью 20 мВт на $35 млн.

В Сарыагашском районе Туркестанской области на 42 га земли завершается строительство солнечной электростанции мощностью 20 мВт. Проект реализуется казахстанской компанией «EcoProTech – Astana» с участием немецких инвестиций компании DERA GmbH. Общий объем инвестиции составляет $35 млн.

В рамках строительства солнечной электростанции будут установлены свыше 77 тыс. фотоэлекрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств. Электроэнергия, выработанная «зеленой» энергией, будет поставляться в KEGOC. Будет создано 20 рабочих мест.

На данный момент на месте строительства возведены металлоконструкции для модулей. В феврале будут установлены солнечные панели и трансформаторный узел. Запуск электростанции планируется в марте 2019 года.

Полное сопровождение проекта осуществляет филиал АО «СПК «Туркестан» — «TURKISTAN INVEST».