Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев побывал с рабочей поездкой в Сузакском районе.

Глава региона ознакомился с работой солнечной электростанции «ЮКСЕС-50», со строительством отвода магистрального газопровода и подготовкой в районе к отопительному сезону.

На сегодняшний день ТОО «Уран Куат», на котором трудятся 279 человек, обеспечивает теплом 4 учреждения, 39 многоэтажных жилых домов и 180 индивидуальных домов, а также 9 бюджетных учреждений, расположенных в селах Таукент и Кыземшек, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Также аким области осмотрел работы, проводимые в рамках проекта строительства отвода газопровода и АГТС в поселке Шолаккорган. Протяженность газопровода составляет 44 км. Отметим, данный проект направлен на обеспечение населения Сузакского района природным газом и финансируется из республиканского и областного бюджетов.

Еще одним масштабным инвестиционным проектом в Сузакском районе стал запуск солнечной электростанции ТОО «ЮКСЭС-50», расположенной в поселке Шолаккорган. Для реализации этого проекта был выделен земельный участок площадью 120 га в промышленной зоне района. Электростанция, оснащенная современным оборудованием, запущена в рамках проекта по развитию экологически безопасных источников энергии. Стоимость проекта составила 24 млрд. тенге, производственная мощность — 50 мВТ, создано 30 постоянных рабочих мест.

Вместе с тем, в ходе рабочего визита Умирзак Естаевич принял участие в церемонии открытия нового здания «Молодежного ресурсного центра, которое оборудовано по последнему слову техники. На церемонии открытия нового центра глава региона в торжественной обстановке вручил молодоженам свидетельство о браке, и пожелал им семейного благополучия.