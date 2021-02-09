В жилом массиве Айколь в Шымкенте начала работу солнечная электростанция мощностью 20 МВт.

Это третья солнечная электростанция в мегаполисе. Площадь электростанции составляет 50 га. В проект привлечен иностранный инвестор. Его общая стоимость — 6,2 млрд тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Проект был завершен и введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. В результате постоянной работой обеспечены 15 человек. Станция позволяет обеспечить электроэнергией около 45 тысяч жителей.

На сегодняшний день электроэнергия, произведенная солнечной электростанцией, распределяется по городу через подстанцию АО «КЕГОК».

В целом работа по развитию возобновляемых источников энергии в городе Шымкенте осуществляется планомерно в соответствии с концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

Так, предприятием «Водные ресурсы-Маркетинг» на Акбай-Карасуском водозаборном сооружении установлено геотермальное насосное оборудование стоимостью около 230 млн долларов США. В результате затраты предприятия на потребление электроэнергии снизились в 5 раз. Кроме того, в данном водозаборном сооружении установлены солнечные батареи мощностью 200 кВт в час.

Кроме того, в канализационном очистном сооружении запущена малая гидроэлектростанция мощностью 2 тыс. киловатт электроэнергии в час и биогазовая установка мощностью 400 киловатт электроэнергии в час с целью производства газа и электроэнергии. В результате объем потребления электроэнергии снизилось на 88 процентов, а мощность очистки сточных вод выросла со 100 тыс. м3 до 150 тыс. м3 в сутки. Кроме того, за год было сэкономлено 67,3 млн тенге.