В Отырарском районе запустят солнечную электростанцию

Дархан Сатыбалды посетил Отырарский район с рабочим визитом. Глава региона встретился с населением и выслушал предложения сельчан.

Как было отмечено, здесь главная цель поддерживать отношения с простым народом, прислушиваться к их проблемам и закладывать основу для решения их проблем. Также руководитель региона ознакомился со строительством солнечной электростанции, которая возводится в этом районе.

По закону, после избрания президента все подотчетные главе государства руководители госорганов и акимы становятся исполняющими обязанности. ВРИО акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Отырарского района и выслушал представителей глубинки. Мади Жумабеков, долгое время поднимающий проблемы села Кулькудук, побывал на приеме у Дархана Сатыбалды и задал вопросы давно волнующие местных жителей. По словам сельчанина, эти проблемы, несмотря на многократные обращения в государственные органы в течение нескольких лет, по-прежнему остаются нерешенными.

«Я обратился к акиму области с несколькими проблемами. Во-первых поднял вопрос о строительстве парка в нашем районе. Аким области пообещал заняться этим вопросом. Теперь, если обещание властей будет выполнено, то жить в районе станет удобнее. Эта проблема у нас поднимается уже несколько лет. С этим вопросом обращались и к акиму района. Но пока всё безрезультатно. И вот теперь когда Дархан Амангельдиевич приехал к нам, надеюсь проблема будет решена. Было бы хорошо, если бы аким области приезжал к нам каждые 6 месяцев, или по крайней мере, раз в год. Тогда бы все проблемы решались быстро», — говорит житель Отырарского района Мади Жумабеков.

Жители района обратились к временному главе региона с различными проблемами. Сельчан интересовали сроки строительства школ и дорог, модернизация исторической библиотеки Отырар, открытие врачебной амбулатории, районная инфраструктура и другие вопросы.

В ходе визита в Дархан Сатыбалды ознакомился со строительством солнечной электростанции мощностью 50 МВТ, строящейся на территории Отырарского сельского округа. После полного запуска проекта, постоянной работой будут обеспечены 50 человек, сезонной — 310 сельчан. Станция, которую планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года, снизит энергодефицит и внесет значительный вклад в развитие экономики региона.

Дархан Сатыбалды принял участие в подключении к природному газу потребителей в селе Шаульдер. Строительство системы газопроводов с природным газом в райцентре ведется уже 4 года и вводится в эксплуатацию в этом году. В рамках проекта природным газом будет обеспечено 1615 жилых домов.

Дархан Сатыбалды посетил центр «Активного долголетия». Пенсионеры вовлечены в интеллектуальную, общественную и творческую жизнь. В центре работают 14 человек, предоставляя пожилым людям социально-медицинские, психологические и другие услуги.