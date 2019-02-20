В Казахстане стартовала масштабная акция «Безопасная дорога». В Шымкенте сотрудники местной полицейской службы основой акцент сделали на нерадивых пешеходов.

Шымкентским пешеходам впору сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. Игнорируя светофоры и «зебру», шымкентцы перебегают проезжую часть в неположенных местах. На самом оживленном пешеходном перекрестке города нарушителей не сосчитать.

Возле «Гаранта» находится одна из ключевых остановок общественного транспорта. А потому перебегающих дорогу здесь обычно очень много. Люди привыкли пересекать проезжую часть напрямик. Водители вынуждены притормаживать и пропускать нарушителей, создавая пробки на оживленной улице Байтурсынова. В любой другой день пешеходу-нарушителю сошло бы это нарушение с рук. Но только не сегодня. В рейд вышли сотрудники местной полиции.

Переходить дорогу в неположенном месте запрещено. А значит каждый нарушитель должен оплатить штраф — 5 тысяч 50 тенге (2 МРП).

Шерзод Ишматов, майор полиции г.Шымкента: «За вчерашние сутки выявлено 63 нарушения со стороны пешеходов. Самые частные нарушения — это переход в неустановленном месте. Пешеходы подвергают не только себя себя опасности, но и всех участников дорожного движения. Особенно это опасно делать на неосвещенных, неустановленных местах».

Всего за один день акции «Безопасная дорога» в Шымкенте задержали 700 водителей и пешеходов нарушителей. Четверо водителей находились в состоянии алкогольного опьянения.