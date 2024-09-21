Хоть день без выхлопной отравы

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22 сентября во многих странах мира будет отмечаться Всемирный день без автомобиля. Появление этого праздника было обосновано такими соображениями: «Он проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного передвижения, использования общественного транспорта как средства решения проблемы переизбытка автомобилей, загрязняющих планету и уносящих жизни людей».

Берегись автомобиля!

По-моему, чрезмерно сильно сказано. Здесь привычный нам автомобиль – любимое средство передвижения – недвусмысленно зачисляется в список прямых врагов человечества. Загрязняет и уносит жизни – и чужие, и свои. Но не думаю, что в этот день все казахстанцы вдруг поставят в гаражное стойло своего любимого «железного коня» и, «оседлав» велосипед, лихо поедут на работу. Не в нашей это привычке. Но попытки в этом направлении кое-какие делаются.

Вот в Алматы, например, некие волонтеры однажды в этот день провели своеобразную агитакцию, где активно призывали горожан принципиально отказаться от автомобиля. И даже сочинили на эту тему призывный стишок:

Мы все призываем нас поддержать:

От автомобиля на день отказаться!

Не ехать в авто, а просто шагать,

Бежать, на велосипеде кататься!

Нам нужен воздух здоровый и чистый.

Прислушайтесь! Просим, автомобилисты!

Я лично как хронический пешеход к этому дню отношусь с одобрением. Мне с детства очень нравился прозаический пассаж из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Не могу удержаться, чтобы не процитировать: «Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить 114 питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходом. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Улицы стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать».

Подумать только! Эти строки были написаны в 1931 году, еще на заре тотального автопрома. В те времена и автомоторов-то было считанные единицы, куда меньше, чем извозчиков. (Помните, у тех же Ильфа и Петрова Остап Бендер попал под лошадь? Обычное было дело). А сейчас пешеходов вообще ни во что не ставят. Теперь автомобили правят миром, и нет им числа.

Всегда вспоминаю вышеназванных классиков, когда рысью перебегаю перекресток улицы Желтоксан и проспект Бейбитшилик. Смертельный, скажу вам, перекресток. Там зеленый свет для пешеходов горит, ну, максимум минуты три. «Перекрестный» диктор не успевает даже свою речь до конца произнести: «Зажегся зеленый свет на перекрестке улиц Желток…» И заткнулся. Этот дорожный перешеек рассчитан только на молодых и бодрых спринтеров. Остальные могут не уложиться в отведенное светофором время и поплатиться жизнью за свою нерасторопность.

Но шутки шутками, а мировая статистика за прошлый год говорит сама за себя: «Ежегодно на дорогах погибают около 1,3 миллиона человек и до 50 миллионов получают травмы. Для людей в возрасте 5-29 лет дорожно-транспортные происшествия – это основная угроза для жизни. Каждая четвертая смерть в мире приходится на пешеходов и велосипедистов».

Наша шымкентская цифирь тоже не утешает. Только за четыре месяца этого года в городе произошло около 500 дорожно-транспортных происшествий, зафиксировано более 150 тыс. нарушений правил дорожного движения. Это значительно больше, чем в прошлом году. Больше стало и пострадавших – 625 человек, из них 166 – несовершеннолетние.

В ходе заседания городского координационного совета были высказаны предложения, как можно исправить ситуацию. Например, правая сторона дороги проспектов Республики, Тауке хана, Рыскулова и Кунаева вообще должна быть отдана только автобусам. В часы пик они не могут даже к своим остановкам подъехать из-за сплошного автомобильного потока. Именно так решили проблему в Алматы и Астане: там правая сторона дороги целиком передана общественному транспорту. На том же совещании говорили и о многострадальных пешеходах: их в основном нещадно сбивают из-за превышения скорости. Это составляет 60% всех происшедших ДТП. В ходе тщательного осмотра и анализа состояния городских улиц выявлено 59 опасных зон, которые надо как следует оснастить необходимыми дорожными знаками и светофорами.

В общем, городские власти не обходят транспортную тему стороной. К 2025 году в Шымкенте планируется ввести в эксплуатацию три развязки и два транзитных объезда. Но решение автопроблем заключается не только в правильной регулировке транспортного потока. Автомобиль, работающий на бензиновом или дизельном топливе, – это один из опасных источников загрязнения городской среды, о чем надо вспоминать не только в День без автомобиля.

Лучше крутить педали

Помню, был такой анекдот. Семья выехала на природу. Вдруг мужчине стало плохо, как оказалось, от чистого воздуха, к которому в городе он не привык. Ему суют таблетку, а он возопил: «Быстро поднесите меня к выхлопной трубе!» Рассказала не смешно, но суть, по-моему, понятна.

Экология наших городов давно подпорчена не только выхлопами из труб промышленных предприятий, но и массированными выбросами выхлопных газов от несметного количества автомобилей.

Химический состав этих газов способен даже перечнем своим ввергнуть человека в тихий ужас. А последствия таковы: «Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма – иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака легких. Кроме того, выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга, а через легочную патологию могут возникнуть различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Они также повреждают ткани нервной системы и повышают риск развития деменции».

Это звучит чудовищно! Есть ли у нас хоть какая-то альтернатива?! Наши водители как-то не спешат переходить на газовое топливо, да и заправок таких у нас раз-два и обчелся – лишь десяток на весь огромный мегаполис. Электрического транспорта у нас тоже нет. Ходили, помню, когда-то в Шымкенте редкие троллейбусы, но их упразднили из-за нерентабельности и малой популярности. Правда, говорят, что в генеральном плане развития города есть задумка запустить скоростные трамваи, но это в плане, а до реальности еще дожить надо…

Пока имеется один выход: строже спрашивать с владельцев «бензиновых» автомобилей, устраивая чаще экологические рейды на предмет токсикологического благополучия. Такие проверки помогли бы выявлять автотранспорт с чрезмерными выбросами, понуждать автособственников своевременно очищать свое авто, устанавливать какие-то там специальные турбины, штрафовать за превышение нормы выбросов, то есть дисциплинировать материальными и моральными мерами воздействия.

А пока, как советуют борцы за экологическую чистоту, надо массово переходить на чистый двухколесный транспорт, будь то велосипед, мопед, электросамокат, скутер или квадроцикл. Есть, к примеру, такие страны в мире, где к этому вовсе призывать не надо, а к велосипедам у них вообще какая-то болезненная страсть. Звание главного велогосударства по праву носят Нидерланды: здесь на 16,7 млн. жителей – 16,6 млн. велосипедов. В самом Амстердаме ездит на двухколесном велосипеде каждый взрослый гражданин, причем власти города не перестают принимать указы, направленные на улучшение условий для велосипедистов. Здесь есть даже специальные службы проката, где наравне с обычными байками можно взять в аренду велосипеды для восьмерых персон «в одной упряжке», а также водные велосипеды для передвижения по многочисленным каналам города.

Поборниками велопередвижения являются также Германия, Дания, Франция, Швейцария, Норвегия, Испания, Китай, Япония и США. Так почему же мы не рвемся пересесть на велосипеды, хотя все преимущества налицо: не надо стоять в многочасовых пробках, не надо тратить деньги на бензин, к тому же они легки, мобильны и полезны для поддержания жизненного тонуса без изнурительных тренировок в спортзале.

Может, все дело в нашем менталитете? Согласитесь, у нас не каждый великовозрастный дядя решится гонять на велосипеде без ущерба для своей солидной репутации. А может, причина кроется в том, что у нас маловато специальных велодорожек, а сам велотранспорт не всем по карману? Вроде нет, в Шымкенте довольно приличный байк можно приобрести за 50 тыс. тенге, а электровелосипед – за 300. Да и с велопрокатом у нас все в порядке. Тут и там велостоянки, где можно арендовать велосипед на любой срок через автоматизированную систему велопроката.

Но, мне кажется, что для усиления массовой тяги к велопередвижению людей надо чем-то соблазнять и мотивировать. К примеру, в упомянутой Швейцарии для велосипедистов есть отдельные дороги, знаки, перекрестки и развязки. В Испании в Барселоне построено дорожное «зеленое кольцо» протяженностью более 60 км, отведенное исключительно для двухколесного движения. В Дании прокат велосипедов совершенно бесплатный, надо лишь внести какой-нибудь залог – и катайся сколько хочешь. А в Портленде, США, городские власти снабжают байками малоимущих граждан безвозмездно и навсегда – было бы желание.

Может, возьмем пример со стран мирового капитала? Тогда каждый захочет покрутить педали и весело промчаться с песней Александра Барыкина. Помните, была такая: «Я буду долго гнать велосипед…»

Елена Летягина