В Шымкенте запускают уникальный благотворительный проект «Ты не один», который может изменить жизнь многих.

Цель проекта — помочь многодетным семьям, не имеющим крыши над головой. Жительница мкр. Самал-3 Жибек Орынбаева одной из первых решила поддержать семьи, испытывающие трудности. 70-летняя пенсионерка занимается рукоделием: шьет корпешки, подушки, покрывала, вяжет детские вещи. Жительница Шымкента уверена, если делать добро всем миром, то результат не заставит себя ждать.

Жибек Орынбаева, жительница г. Шымкента: «Благотворительный проект — это хорошее дело. Каждый поможет тем, чем сможет. Наша семья, например, решила сшить корпе и подушки, связать вещи для новорожденных.

Мы хотим, чтобы люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, не чувствовали себя одиноко. Я уверена, они почувствуют тепло наших рук и сердец».