В Сети опубликован забавный ролик, на кадрах которого лев подкрадывается к спящей львице и исподтишка кусает ее за «мягкое место». Однако грозная дикая кошка не оценила таких «нежностей» и атаковала царя зверей, отвесив ему лапой смачную оплеуху за неуместные «шутки», пишет Sputniknews.kz.

Через пару минут «звериного скандала» суровая рыжая парочка помирилась и неспешно отправилась на прогулку, вслед за своим прайдом.

Забавный момент снял на камеру гид в заповеднике Джошуа Лункушу на юго-западе Кении Масаи-Мара.

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