В косметичке гражданки Узбекистана, в пудренице, была припрятана марихуана. Но нюх служебной собаки и на этот раз ее не подвел.
Служебная собака пограничников, специально обученная для поиска наркотических веществ — «Линда», 23 февраля около 8 часов утра, в пункте пропуска «Жібек жолы-авто» обозначила 22-летнюю гражданку РК, следовавшую в Узбекистан в пешем порядке.
При досмотре данной гражданки пограничниками, в ее косметичке обнаружено наркотическое вещество – марихуана, весом около 20 гр.
Задержанная, с вещественным доказательством передана сотруднику РОВД Сарыагашского района.