На границе с Узбекистаном модернизируют таможенные посты

В Туркестанской области прошло рабочее совещание под председательством акима региона Нуралхана Кошерова. Обсудили вопросы повышения эффективности работы таможенных постов на границе с Узбекистаном.

В центре внимания-инфраструктура, пропускная способность, санитарное состояние и расширение территорий.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Таможенные посты важны для международного имиджа страны и экономической безопасности. Наша цель — повысить их эффективность и обеспечить удобные условия для граждан».

Сейчас на границе с Узбекистаном действуют семь таможенных постов: «Казыгурт», «Жибек жолы», «Капланбек», «Б. Конысбаев», «Атамекен», «Сырдарья» и «Нурлы жол». Дороги к пяти из них находятся в ведении Министерства транспорта, подъездные пути к двум под ответственностью областного акимата.

По итогам совещания профильным службам поручили ускорить решение инфраструктурных вопросов, повысить качество обслуживания и создать комфортные условия для граждан.