В Шымкенте в преддверии праздника 1 марта – Дня благодарности продолжился второй день недели — «День чистоты».

Всего в общегородском субботнике на реке Кошкар- ата » приняли участие около 500 человек из числа членов этнокультурных объединений, представителей интеллигенции и молодежи.

«С каждым днем я считаю долгом каждого жителя внести свой вклад в чистоту, красоту и процветание нашего города. День чистоты поддержали председатели и члены этнокультурных объединений региона. В рамках дня они взяли в руки грабли,очистили святой источник в месте массового отдыха.

Совместно мы посадили декоративные саженцы деревьев. Я хочу особо отметить, что мероприятие имеет большое значение, как в чистоте, так и в единстве народа»,- отметила председатель уйгурского этнокультурного объединения Гузаль Темирова, принявшая участие в субботнике.

Субботник чистоты прошел во всех районах города, жилых массивах, микрорайонах.