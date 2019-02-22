Мы давно привыкли видеть его в первых рядах – на постоянных комиссиях гормаслихата, во время сессий, общественных слушаний, заседаниях актива города, совещаний по самым животрепещущим вопросам. И все же главное – он всегда «в зоне доступа» – готов к встрече с населением, он на связи со своими избирателями, доверившими ему представлять в органах власти их интересы.

Речь о Нуркозе Жанабаеве, председателе Совета директоров АО «Энергоорталык-3», депутате маслихата города Шымкента по избирательному округу №18.

Этот человек заслуживает того, чтобы шымкентцы узнали о нем хоть немного подробнее. Нуркоз Жанабаев – выпускник Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ), аспирант Московского инженерно-строительного института (МИСИ). В 1987 году Нуркоз Сарсенбаевич защитил в Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Как видите, фундамент его знаний, основа основ – более чем глубок.

Работал он и на педагогическом поприще, и на производстве, и выборных органах представительной власти. Причем, с 1999 года! Двадцать непростых лет в качестве народного избранника – депутата! Становление, укрепление Шымкента проходило при его самом непосредственном участии. Судите сами. В трудные 90-е годы (1994-1996 г.г.) Нуркоз Жанабаев – начальник отдела, заместитель генерального директора ПО «Южказэнерго».

В 1996-2000 гг. – генеральный директор АО «Шымкентская ТЭЦ-3».

В 2000 г. – Генеральный директор ЗАО «Онтустик-энерго» (ЮКРЭК).

В 2000-2001 гг. – директор «Сарыагашских предприятий электрических сетей» (г.Шымкент).

В 2001-2002 гг. – Советник по экономике и финансам Председателя Правления ОАО «Астана энергосервис» (г.Астана).

В 2002-2008 гг. – директор ТОО «Ак-су Энерго».

С 2008 г. – председатель Совета Директоров АО «Энергоорталык-3».

Сегодня Нуркоз Сарсенбаевич представляет интересы жителей избирательного участка №18 – одного из проблемных участков города – жилой массив «Кызыл су», микрорайон Азат, жилой массив «Достык», жилой массив «Тассай» и жилой массив «Мартобе». Проблемные участки в том смысле, что здесь пока еще остаются нерешенные вопросы. Ведь эти поселки, жилые массивы лишь относительно недавно присоединили к Шымкенту. Жизнь есть жизнь… Необходимо время, чтобы поднять уровень жизни этих массивов до городского.

Нуркоз Жанабаев – не кабинетный депутат. Он выезжает, встречается, записывает, решает. При прямом участии Нуркоза Жанабаева в 2018 году были рассмотрены и отчасти решены проблемы в жилищном округе «Мартобе» по ремонту дорог – застилке гравием и укладке асфальта. Уложен асфальт по улицам Низами, Кабанбай батыра, 40 лет Победы. А дорожное полотно улиц Садовая, Сатбаева, Жибек жолы, Новостройка было засыпано гравием.

По программе «Модернизация» учреждение «Онтустик Жарык Транзит» поставило два новых трансформатора для жителей жилого массива «Мартобе» и отремонтировало 25% электросетей. Теперь жители получают электричество высшего качества. Этому тоже поспособствовал депутат Нуркоз Жанабаев.

В жилищном округе «Азат» была заасфальтирована улица Спатаева. А на улицы Ак-бастау, Ак-дала, Ак-кайын, Ак-бура, Гульдер, Жайна был уложен гравий. Общая протяженность улиц составила более 3 км.

В жилищном округе «Тассай» в школе № 116 была построена спортивная площадка. Было выделено 173 млн тенге на ремонт школы, проведен капремонт.

Были заасфальтированы улицы Тауке хана и проспект Астана. В Тассае на 4 новых улицах был засыпан гравий.

В жилищном округе «Кызыл су» для школы №114 был дополнен недостающий инвентарь (столы, стулья, парты, шкафы и т.п.). На улицах Шермат, Акниет, Кызыл-су, Жанакурылыс был засыпан гравий.

Благодаря содействию депутата Жанабаева учреждением «Онтустик Жарык Транзит» по программе модернизации были проведены работы по ремонту электросетей. Были построены шесть подстанций трансформаторов. В итоге жители жилищного округа Кызыл су теперь снабжены качественной электроэнергией.

Повезло и отделению Тассай. Согласно прямому депутатскому вопроса Тассаю было выделено 93 млн. тенге. Построены электросети, жители смогли пользоваться качественной электроэнергией. На систему газоснабжения также были предусмотрены из бюджета 132 млн тенге. Тендер выиграло ТОО «Арсенал» на 89 млн тенге. Сейчас здесь начались работы по газопроведению. Были асфальтированы внутренние улицы, ведущие к школе №91, построен тротуар.

С Сайрамского района в Шымкент были переданы 700 га поливных земель жилищного округа Мартобе. На этих землях еще недавно бесконтрольно паслись лошади из частных подворий. Они вытравливали огороды, посевы зерновых – словом, причиняли ущерб. На эту проблему местные фермеры пожаловались в партию «Нур Отан». Объединившись с руководителем фракции Б. Тулегеновым, они провели Совет, примирили стороны конфликта и решили проблему.

Вместе с председателем филиала Каратауского района Н. Ешенкулом, активистами Нуркоз Жанабаев открыл аллею ветеранов войны в СШ №27.

Совместно с активистами района Жанабаев добился выделения из бюджета 20 млн. тенге на постройку ограды мусульманского и христианского кладбищ.

Пятерым жителям жилого округа «Азат» депутат помог узаконить их земельные участки.

И это лишь часть реальных дел, которые «продвинул, «выбил», решил этот поистине народный депутат.

В июне 2018 года Нуркоз Сарсенбаевич был награжден медалью «За вклад в развитие области». Медаль вручил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. Также в октябре 2018 года он был награжден медалью «90 лет Сайрамскому району» – за вклад в социально-экономическое развитие Сайрамского района.

Нуркоз Жанабаев участвовал в благотворительной акции «Касиетти жол» и в аукционе для детей, болеющих ДЦП. Родителям этих детей была оказана весомая финансовая помощь. Нам особенно приятно добавить, что именно благодаря Жанабаеву десятки шымкентцев получают газету «РАБАТ» в виде подарка.

А в ноябре 2018 года в республиканской общественно-политической газете «Депутат» за № 25 (7) 2018 года Нуркоз Сарсенбаевич Жанабаев был признан лучшим депутатом по Казахстану среди всех областных, городских и районных маслихатов.

Нуркоз Сарсенбаевич – член партии «Нұр Отан». 27 февраля он примет участие в историческом съезде партии, который пройдет как раз в дни 20-летия партии.

Для депутата – это совпадение дат получилось поистине историческим – 20 лет партии и 20 лет, как он, Нуркоз Жанабаев, является депутатом Шымкентского городского маслихата.

Мы от всей души поздравляем Нуркоза Сарсенбаевича с днем рождения. Еще не юбилей, но тоже серьезная дата. Здоровья ему, всех благ в жизни, стабильности и процветания.

Благодаря таким неравнодушным людям, как Нуркоз Жанабаев, жизнь наших современников, наша с вами жизнь становится год от года лучше.

Прием граждан депутатом маслихата города Шымкента Нуркозом Сарсенбаевичем Жанабаевым: четвертая пятница месяца с 9.00 до 11.00.

Ленгерское шоссе, 5 км, б/н, административное здание АО «Энергоорталык-3», тел.: 43-90-79, 56-25-71.