Принятие бюджета Шымкента депутаты сопроводили жаркими баталиями

Судьбу бюджетных средств обсуждали сегодня депутаты Шымкента в ходе внеочередной сессии маслихата. Бюджет города увеличен на более чем 4 млрд тенге и составил 131 млрд 232 млн тенге. Планируется, что основные средства будут направлены на решение коммунально-бытовых вопросов, социальную сферу.

И хотя депутаты согласились со всеми предложениями, которые озвучила заместитель акима Шымкента Гульжан Курманбекова, у них появился ряд вопросов относительно средств, ранее направлявшихся на сферу ЖКХ.

На повестке дня постоянной комиссии главный вопрос – изменения и дополнения в бюджет. Благодаря республиканским и областным трансферам, бюджет ЮКО стал больше на более чем 4 млрд тенге и составил 131 млрд 232 млн тенге.

Заместитель акима Шымкента Гульжан Курманбекова перечисляет, на какие сферы планируется направить бюджетные средства.

Так, в планах акимата завершение строительства подстанций Астана-1 и -2 и размещение госзаказа в частных дошкольных учреждениях. Кроме того, планируется часть средств направить на строительство электросетей в микрорайонах Бозарык-1, 2 и 3, на строительство школ и продолжение работ по строительству дорожной развязки в районе рынка Бекжан.

«300 млн мы планируем направить на ремонт тепловых сетей», — отметила так же замакима областного центра.

Это заявление вызвало искренний вопрос депутата Нуркоза Жанабаева. Народного избранника интересовало: что за ремонт планируется на теплосетях?

«Сначала полтора миллиарда выделили, потом 200 миллионов, потом еще 300 – как это понять вообще? Вы можете точно ответить на вопрос: какую работу провели? Детально нам рассказать? Потому что налогоплательщиков интересует, куда идут их средства – это народные деньги!» — потребовал отчета депутат.

Руководитель отдела ЖКХ Нурлан Бектурсынов пообещал предоставить депутату полную информацию, что бы не отнимать время у остальных присутствующих.

Еще один вопрос – долгострой по улице Мангельдина. Завершение строительства было запланировано на 30 ноября, но, судя по остовам опор будущего моста, говорить о завершении еще очень рано. Да и руководитель отдела автодорог не скрывает – в этом году на этом объекте не делалось ничего.

Куат Жуматаев: «Да, в этом году там ничего не строили. Мы подали в суд на подрядчика. Это область определяла победителя конкурса по этому объекту, не город…».

Депутат Нургазы Бухарбаев и вовсе считает, что в сфере ЖКХ сегодня работают дилетанты.

«Как вы могли додуматься слив всех ирригационных лотков вывести к нам в озеро для животных? Это как?! На охраняемую территорию! А после того, как мы не позволили, вы срочно переделали проект. Интересно, а где вы на это средства нашли?», — негодовал депутат.

Дальше – больше. Депутат заявил, что, не смотря на обвинения в склочничестве, народные избранники будут ставить неудобные вопросы, потому, как защищают интересы своего электората.

«У меня в Фейсбуке более 5000 друзей. Я задал простой вопрос: «Кто такие баляхоры?» А ведь после наших вопросов вы обзываете нас баляхорами!», — заметил Бухарбаев.

Но собравшиеся напомнили депутату, что сейчас не время и не место выяснять отношения – тема немного иная. Так или иначе после жарких споров в ходе заседания постоянной комиссии, депутаты единогласно проголосовали за все предложения акимата.

Саида Турсуметова