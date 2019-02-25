Данияр Акишев покинул пост председателя Национального банка Казахстана.
Новым главой финрегулятора стал экс-вице-премьер Ерболат Досаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Данияра Акишев на пост председателя Национального банка РК 2 ноября 2015 года, передает informburo.kz.
Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алма-Ате. Окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в городе Алма-Ата, Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности инженер электронной техники.
Также был управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, министром национальной экономики, председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
До нового назначения с августа 2017 года занимал должность заместителя премьер-министра РК.