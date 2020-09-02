На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина рассмотрены меры по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года.

С докладами выступили председатель Национального банка РК Ерболат Досаев и министр финансов Ерулан Жамаубаев.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана Национальный банк примет следующие меры. Согласно ранее данному поручению Президента разрабатывается Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года.

В ней будут учтены озвученные в Послании поручения по повышению эффективности и прозрачности проводимой политики. Утверждение Стратегии запланировано после принятия обновленного Стратегического плана развития страны до 2025 года.

Для повышения эффективности реализации денежно-кредитной политики и стабилизации валютного рынка совместно с Правительством будут проработаны дополнительные меры для возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами.

«В Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года также будет учтено создание при Национальном банке Комитета по денежно-кредитной политике, главной задачей которого станет принятие стратегических решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены. Соответствующие изменения будут внесены в законодательные акты до конца 2020 года», — сообщил Е. Досаев.

В целях восстановления экономического роста, по поручению Главы Государства, будет выделено дополнительно 200 млрд тенге для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса. Перечень отраслей будет определен Правительством совместно с НПП «Атамекен».

Программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до 800 млрд тенге и продлена до конца 2021 года. Министерством финансов для обеспечения незамедлительного исполнения поручений Президента принимаются следующие меры. Касательно Единого закона по закупкам квазигоссектора.

В Правительство внесен проект закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора». Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости закупок путем перевода всех 100% процедур в электронный формат. По проведению всех регулируемых закупок через Единое окно. В 2019 году был создан портал «Единое окно закупок» на базе действующих закупочных площадок. Оператором Единого окна определена НПП «Атамекен».

Вместе с тем, для полноценного функционирования Единого окна необходима интеграция с закупочными площадками недропользователей и субъектов естественной монополии. «Относительно освобождения МСБ от арендных платежей ведется совместная работа по внесению изменений в Правила аренды по освобождению от арендных платежей субъектов МСБ до конца текущего года.

Планируется заключение соответствующих допсоглашений с субъектами МСБ по объектам республиканской и коммунальной собственности. В квазигосударственном секторе необходимо принятие решения их органами управления по освобождению МСБ от арендных платежей», — рассказал министр финансов. В рамках борьбы с теневой экономикой Министерством финансов совместно с другими госорганами проводится комплекс мероприятий. Будет актуализирован План по противодействию теневой экономике и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в оффшорные юрисдикции.

Министерством будут исполнены рекомендации FATF в части: введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, и членам их семей; законодательного закрепления права налоговых органов в получении от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

Планируется проведение анализа сведений о финансовых счетах резидентов страны в рамках обмена информацией между налоговыми органами стран ОЭСР.

Наряду с этим, активизирована работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования. Функционирует Астана-1, запущена система электронных счетов-фактур и виртуальный склад. Проводится пилот по маркировке табачной и алкогольной продукции, внедрен онлайн-ККМ. Снижено расхождение таможенной статистики по импорту с КНР за счет интеграции систем. Идет реализация проекта по модернизации авто и ж/д пунктов пропуска. Что касается деятельности СЭР, то в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий будет переориентирована на: незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, подакцизной продукции; незаконный отток капитала; хищения и растраты бюджетных средств, в том числе в квазигосударственном секторе; уклонения от уплаты налогов; выписки фиктивных счет-фактур.

Финансовое обеспечение поручений Главы государства, озвученных на вчерашнем Послании народу Казахстана, будет осуществляться: при уточнении текущего и следующего годов; в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы. «При уточнении республиканского бюджета на 2020 г. планируется финансирование расходов на стимулирующие надбавки медработникам, строительство быстровозводимых инфекционных больниц, медицинские услуги в рамках ГОБМП и закуп лекарственных средств. Объемы расходов на реализацию мероприятий Послания Президента будут проработаны совместно с администраторами бюджетных программ», — добавил в заключение Е. Жамаубаев.