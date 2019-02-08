В Сети появилось самое раздражающее видео в мире, передает NUR.KZ.

Видеозаписью поделился один из пользователей портала «Reddit». Ролик уже набрал более 1 200 комментариев.

На кадрах видно, как большое количество белых линий разрезают черный фон. Большинство юзеров отметили, что ролик оказал на них отрицательное влияние.

По их словам, после просмотра у них начались головные боли, заболели глаза и стало тошнить.

«Сатанинское видео», «Вызывает у меня беспокойство какое-то», «Аж глаза режет», «Никогда еще так быстро у меня не возникала головная боль», «Удовлетворяет? Нет. Ужасает? Да», «Испытал стресс», «Голова кругом, даже наркотики не понадобились», написали юзеры.