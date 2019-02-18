К марафону помощи многодетным матерям подключилась и Туркестанская область.

В регионе разработали свою программу поддержки женщин, имеющих четыре и больше детей. Для них собираются внедрить льготный проезд в общественном транспорте, а также рассматривают возможность предоставления жилья без очереди.

Во всех медицинских учреждениях многодетных матерей будут обслуживать вне очереди, а если им понадобится лечение, то в больницах им выделят специальные палаты.

Также для них предусмотрены путевки в санатории. Кроме того, акимат Туркестанской области намерен обеспечить многодетным матерям дорогостоящие медицинские услуги совершенно бесплатно. Эти обещания аким региона Жансеит Туймебаев озвучил сегодня на селекторном совещании в Туркестане.

«Поручаю рассмотреть возможность выделения за счет местного бюджета материальной помощи в размере пяти МРП нуждающимся многодетным матерям и внести конкретные предложения по этой проблеме. Кроме этого, необходимо внести предложения по обеспечению школьной формой учащихся из многодетных семей. Также нужно обеспечить половину стоимости школьного питания для всех учащихся за счет субсидий из областного бюджета. Жду предложений и по организации пищевых комбинатов», — подчеркнул глава региона.