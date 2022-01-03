«Как вы знаете, Туркестан преображается, увеличивается количество туристов. На административно-деловой территории возводятся многоэтажные, высотные дома. Наряду с домами в нашем городе построено множество социальных, культурных и спортивных объектов. В следующем году начнётся работа по строительству железной дороги «Туркестан-Шымкент-Ташкент», будет запущен мегапроект. Осуществляется обводнение всей территории Туркестана, воспроизводство водохранилищ и искусственных озер. Все это-плоды нашей независимости и

Благодаря особой поддержке Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым — Жомарта Токаева. Надеюсь, что квартиры подарят радость их владельцам и всегда будут наполнены счастьем. Я считаю вас счастливыми жителями обновленного Туркестана. Пусть каждая семья растет и служит Родине!», — сказал Умирзак Шукеев.



Кроме того, в целях повышения доступности жилья в текущем году 763 квартиры в 14 многоэтажных жилых домах на территории административно-делового центра города Туркестан и 151 квартира в 3 многоэтажных жилых домах были предоставлены жителям через «Отбасы банк» по программе «7-20-25».