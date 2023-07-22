Многодетным матерям повысили социальные пособия

С 1 июля обладательницам подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» будут начисляться отдельные выплаты. Женщинам, родившим и воспитавшим 7 и более детей, повысят социальное пособие.

Изменение коснется около 90 тысяч многодетных матерей. Повышение размера пособия будет проходить автоматически, на основании сведений, находящихся в информационных системах госорганов.

Помогать многодетным в Казахстане будут независимо от их дохода. Уже с первого июля платить пособия начнут не только тем, кто в них нуждается. Специальное пособие, по задумке чиновников, будут давать большим семьям. Чем больше детей, тем больше помощь от государства.

Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту: «Согласно социального кодекса, с июля размер социального пособия из республиканского бюджета обладательницам подвесок «Алтын и Кумыс алка», орденов «Материнская слава» первой и второй степеней, получившим звание «Мать-героиня», то есть родившим и воспитавшим семеро детей, вырос до почти до 26 тысяч тенге. Еще одно изменение, выплаты для обладательниц Алтын и Кумыс алка рассчитываются отдельно».

Социальные выплаты поручил увеличить Президент Касым-Жомарт Токаев. Такое решение было принято из-за стремительного роста цен на продукты и лекарства. Продлен и срок социальной выплаты по случаю потери дохода по уходу за ребенком.

Ержан Ергеш, заместитель руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по г. Шымкенту: «Если раньше женщина получала выплаты по уходу за ребенком до года, то теперь, госвыплаты будут производиться ежемесячно до достижения ребенка полутора лет».

Улучшение положения семей, воспитывающих детей, их социальная поддержка, входят в число приоритетных направлений социальной политики страны. При этом, главной целью является защита и повышение качества жизни подрастающего поколения, улучшение жизни матери и ребенка. В нашей стране семья, как важный социальный институт, находится под защитой закона. Поэтому в настоящее время в Казахстане сформирована и функционирует целая система поддержки материнства и детства.