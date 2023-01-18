Новым профессиям обучают многодетных матерей Шымкента

Центр «Счастливая семья» работает в Шымкенте уже 2 года.

В прошлом году учреждение помогло встать на ноги более 49 тыс. жителям города. Большинство из них одинокие и многодетные матери. Центр дал им бесплатное образование по 8 специальностям.

На плечах многодетной матери Еркинай Кушкинбаевой забота о большой семье, в которой двое детей нуждаются в особом уходе. В центр «Счастливая семья», женщина приехала, чтобы освоить кройку и шитьё. Сейчас она уже сама обучает новичков тонкостям пошива. Кроме того дома шьёт одежду для девочек.

«Я сейчас купила швейную машинку и шью дома лоскутные одеяла. В любое время, когда мои ученики просят, я им подсказываю и показываю, как и что делать. Они тоже должны развиваться. Нельзя сейчас сидеть сложа руки», — рассказывает многодетная мать Еркинай Кушкинбаева.

Арайлым одна воспитывает четверых детей. Чтобы их содержать, молодая мать освоила новую профессию. В центре она научилась делать массаж и маникюр и сейчас работает на дому.

«В моей семье была сложная ситуация. И я искала из неё выход. Нашла его здесь. В центре я обучилась детскому массажу, освоила азы маникюра и педикюра. Сейчас работаю дома, жизнь постепенно налаживается», — говорит жительница г. Шымкента Арайлым Тургунбек.

Центр «Счастливая семья» обучает по 8 направлениям: готовит швей, кондитеров, парикмахеров, здесь так же обучают массажу и другим специальностям. Кроме того сотрудники центра могут проконсультировать по некоторым вопросам социальной сферы. Руководитель учреждения говорит: двери открыты для всех, кто нуждается в помощи.

«Женщины, которые зарегистрированы в нашем списке, могут позвонить и получить консультационные услуги. В настоящее время мы консультируем по 20-ти направлениям. По таким вопросам, как очередь на получение жилья, открытия ЭЦП-ключа, по вопросам охраны здоровья, по проблемам образования, выхода на пенсию, получению заключения ВТЭК и другим вопросам», — рассказал руководитель КГУ «Центр бақытты жанұя» Абибулла Калымбет.

За год в Центр обратились больше 49 тысяч женщин. Из них 15 тысяч -многодетные матери. На профессиональных курсах обучались 720 человек, 343 получили сертификаты.

Адрес центра: проспект Республики, 4а, номер регистратуры: +7 (7252) 78‒12‒20.