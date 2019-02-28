Приходилось ли вам когда-либо слышать утверждение примерно такого содержания: «Лучшие инвестиции – это вклад в собственных детей»? Наверняка. И даже, если не слышали, родительская логика все равно сама до этого дойдет.

Поэтому не удивительно, что сейчас, едва ребенок «вылупится» из пеленок, его тут же спешат направить в какое-нибудь полезное русло. И чаще всего, в русло благородного эстетического воспитания.

ЕДИНАЯ В ТРЕХ «ЛИЦАХ»

Шымкент никогда не испытывал недостатка в детских школах творческой направленности – и в советские, и в новейшие времена. Наряду с наиболее популярными в народе музыкальными школами, существовали танцевальные и художественные кружки – во всех образовательных школах, Домах и Дворцах культуры. Но, в 1980 году в недрах городского отдела образования вызрела мысль создать школу нового типа с эстетическим уклоном, в которой бы совмещалось преподавание сразу по трем видам творческой деятельности – музыке, хореографии и художественному творчеству. Так и появилась на свет Детская школа искусств – первая и единственная в своем роде в Казахстане. Идейным вдохновителем, организатором и первым ее директором стал Феликс Ильич Стучевский – великий энтузиаст и подвижник на ниве культуры. Об руку с ним стояла у истоков и пианистка Элла Дмитриевна Синякова.

Поначалу новоявленная школа не имела своего «стационарного» пристанища. Ее пустила буквально под одно собственное крыло общеобразовательная школа № 10 имени Клокова. Несколько кабинетов, несколько преподавателей… все тогда проходило апробирование на востребованность и жизнеспособность. Но, как оказалось, идея объединения трех искусств под одной крышей была весьма конструктивной. Взять хотя бы такой психологический аспект – чаще всего, родителям, мечтающим с ранних лет приобщить ребенка к чему-нибудь прекрасному, бывает очень трудно определиться, как вернее выбрать для него то, что соответствует его физическим способностям и внутреннему потенциалу. А этот первоначальный выбор чрезвычайно важен. Нет числа печальным примерам, когда ребенок вспоминает годы своего обучения в специализированной школе как сплошной кошмар и моральное насилие… Чтобы не обрекать любимое дитя на эти нравственные мучения, и нужны советы и рекомендации профессионалов.

В школе искусств любой педагог по своему профилю может сразу подсказать, в каком направлении вашему ребенку желательно развиваться, в каком виде искусства он сможет добиться наиболее значительных результатов. В этом и заключается преимущество «многопрофильной» школы. Вы сможете сделать правильный выбор прямо на месте, не обегая многочисленные культурные учреждения города и его окрестностей. И, пожалуй, только в такой «синтезированной» школе можно встретить особо одаренных детей, которые с успехом совмещают занятия в разных секторах обучения, допустим, музыкой и танцами одновременно. И классы находятся рядышком, и окружение привычное: все вокруг свои, знакомые «с детства».

Только через восемь лет после открытия детская школа искусств получила в подарок отдельное помещение в здании, принадлежавшем некогда народно-хозяйственному институту, где и пребывает по сей день. Надо сказать, что с момента долгожданного переезда страна вступила в нелегкую «перестроечную» фазу. Подступали трудные времена 90-х годов, и если уж закрывались заводы и фабрики, то для культуры – как необязательной «вторичной» сферы отдыха и досуга – совсем не оставалось места для бюджетного финансирования. Музыкальные и художественные школы тоже оказались на грани закрытия. Да, было время, когда дети постигали азы искусства со свечами на пюпитре… Но и тогда молодая школа удержалась и выжила – вопреки неблагоприятным прогнозам. Как раз в «эпицентре» этих переломных лет, в 1995 году, директором школы была назначена Виолетта Еркеновна Акчулакова, крепкий музыкант и рачительный администратор, «Отличник просвещения Республики Казахстан». Под ее руководством школа искусств не только выжила, но и заняла одно из главенствующих мест среди образовательных учреждений культуры. Она возглавляет школу и сейчас.

СИЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

Возможно, у кого-то могут возникнуть сомнения: могут ли полноценно и равноправно сосуществовать три искусства в «одном флаконе»? Насколько глубоко и профессионально идет преподавание этих искусств, не ведется ли оно на уровне «кружковой» самодеятельности? Спешу заверить – сомнения излишни. Каждый учащийся детской школы искусств по окончании семилетнего срока обучения получает свидетельство государственного образца и может смело, если захочется, продолжить учебу дальше, например, в соответствующем колледже или высшем учебном заведении по своей специальности. Но если ваш ребенок в дальнейшем не сделает музыку, танец или живопись своей профессией, а ходит в школу «для общего развития» – будьте уверены, оттуда он выйдет вполне гармонично развитым человеком. И к тому же, он научится работать в одной команде с товарищами по общему делу или творчеству. А такое умение, не сомневайтесь, ему очень пригодится в дальнейшей жизни и на любом поприще.

Если и можно назвать заметное отличие этой школы от других, так это несомненный упор на коллективное творчество. Посудите сами. В школе существует около десятка творческих коллективов разной направленности. Среди них: хореографический ансамбль «Жас Даурен» и ансамбль бального танца «Вдохновение», ансамбли домбристов, скрипачей, гитаристов, фольклорно-этнографический ансамбль, а также вокальные группы «Домисолька», «Коркем тобы» и хор «Акварель». И это не просто случайно сложившиеся объединения, «сбившиеся в кучу» в свободное от индивидуальных занятий время. Каждый коллектив имеет свою продуманную концепцию, а многие из них смогли добиться значительных успехов на различных конкурсах и фестивалях областного и международного значения. Например, ансамбли «Жас Даурен» и «Вдохновение» были неоднократными лауреатами конкурсных ристалищ, их известность уже шагнула далеко за пределы нашего региона. Разнообразие инструментальных ансамблей, конечно, обусловлено широким спектром музыкальных инструментов, входящих в программу школьного обучения. Музыкальное отделение школы искусств научит играть на фортепиано и скрипке, домбре и кобызе, аккордеоне и баяне, и даже на флейте, саксофоне и классической гитаре. Есть из чего составить полноценный и полнозвучный музыкальный ансамбль.

ТАЛАНТЫ С «НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНЬЕМ»

На небосклоне коллективных достижений в стенах детской школы искусств порой зажигаются и «сольные» ярко-талантливые звездочки, о которых нельзя не упомянуть. В марте 2017 года на телевизионном проекте «Голос Казахстана. Дети» стал финалистом учащийся по классу вокала Владислав Пампуров. За него тогда болел не только Шымкент, но и вся страна. Понятно, что на этот престижный республиканский конкурс Владик попал после жесточайшего отбора по регионам всего Казахстана. А летом прошлого года на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Море впечатлений», прошедшем в Батуми в рамках проекта Игоря Крутого «Салют талантов», всех сильно впечатлил шымкентский фортепианный дуэт учениц школы искусств Сабрины Асановой и Ольги Алехиной. Девочки соревновались с соперницами из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Финляндии и стали Лауреатами 1 степени в номинации «Инструментальное творчество». К тому же, Сабрина Асанова стала Лауреатом конкурса и за свое сольное выступление.

Победы учеников школы искусств настолько многочислены, что их трудно перечислить в рамках одной статьи. Только в прошлом году обладателями Гран при на различных конкурсах стали пианистки Илана Ким, Малика Абласанова, Карина Абдыгаппарова, Акзер Тенизбек, Катя Миханенко, вокалисты Даттатрея Айшани, Мейиржан Нурпеис, Жанель Есен, Сулу Расул, Карлыгаш Шарипова, флейтистка Жания Сейтхан, кобызистка Карлыгаш Усен… Первые и призовые места взяли аккордионист Султан Аскербеков, пианистка Алтынай Тюльтебаева, вокалисты Даяна Бакирова и Кайсар Темирбек, домбристы Оразали Мырзахантеги и Ерасыл Амангельды, кобызистка Карлыгаш Усен…

«Этими успехами наши дети обязаны, конечно, огромному труду своих педагогов, профессионалов высокого уровня, – говорит завуч по воспитательной работе Ирина Борисовна Смирнова. – Чтобы их назвать всех поименно, надо перечислить почти весь преподавательский состав».

И точно, достижения детской школы искусств поистине впечатляющи. Мне показали такую результативную статистику успехов – не каждая школа справится. И еще. В школе искусств царит особая атмосфера единения, пропитанная теплым и почти семейным духом. Иначе туда бы не тянулись дети разного возраста из одной и той же семьи – Пампуровы, Абласановы, Сералиевы, Сиразитдиновы, Дасаевы, Николаевы… Выходит, там пестуют целые династии музыкантов, танцоров, певцов и художников. Что ж, этим и вправду можно гордиться.

Елена Летягина