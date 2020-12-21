В Шымкенте завершено строительство «Детской школы искусств».

Аким города Мурат Айтенов осмотрел здание нового образовательного учреждения.

Посетив выставку произведений изобразительного и прикладного искусства, аким города ознакомился с залом «Хореографии», «Домбры» и «Кобыза» в школе.

Глава города встретился с руководителями дошкольных и внешкольных образовательных учреждений и выслушал актуальные вопросы. Количество детских садов в городе, по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 28. В настоящее время в рамках системы подушевого финансирования планируется создание кластеров, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, аким города наградил победителей республиканского семейного конкурса «Счастье рождается в семье», прошедшем среди организаций образования.