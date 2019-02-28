Пользовательница YouTube Kids обнаружила советы для осуществления суицида в размещенных на хостинге видео. Обеспокоенная мать поделилась своей находкой в заметке, опубликованной на сайте PediMom, передает Лента.ru.

Женщина отметила, что «благодарна» носовому кровотечению своего сына, из-за которого она нашла видео с инструкциями по самоубийству. «Мы сидели на полу в ванной и смотрели YouTube Kids, чтобы отвлечь его (сына – прим. «Ленты.ру») от кровотечения, когда увидели это», — сообщила мать.

По ее словам, через 4 минуты 45 секунд трансляции «безобидного» мультфильма в ролике появился мужчина, который начал давать советы по осуществлению суицида. Женщина уверена, что видео разместили на хостинге специально, чтобы нанести вред детям. Мать подала жалобу на видео и попросила сделать то же самое свою семью и друзей.

На сайте отмечается, что «то конкретное видео получилось удалить». Женщина уверяет, что существует еще много роликов с неподходящим контентом, которые трудно найти.

В феврале журналисты обнаружили тайное сообщество педофилов, публикующее откровенные фотографии детей. Ссылки на закрытые чаты с непристойными материалами размещались в комментариях под видео.