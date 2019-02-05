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5.02.2019
Новости Общество Н. Назарбаев выразил соболезнование семье погибших при пожаре детей

Н. Назарбаев выразил соболезнование семье погибших при пожаре детей

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Глава государства выразил соболезнование семье погибших девочек.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в пожаре детей, сообщает Акорда.

«В Астане произошла большая трагедия. В результате пожара погибли пятеро детей из одной семьи. Выражаю свои глубокие соболезнования родителям и близким. Накануне я поручил Правительству и акиму Астаны Бахыту Султанову оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим», – сказал президент.

Президент добавил, что акимам всех регионов совместно с профильными службами необходимо усилить контроль за противопожарной безопасностью, провести необходимые проверки и разъяснительную работу с населением.

«Нужно предпринять все меры, чтобы случившееся не повторилось», – сказал глава государства.

Напомним, что февраля в ЖК «Коктал-1» района Сарыарка ночью произошёл пожар: на территории частного дома горела времянка. Погибли пятеро детей детей, которые остались ночью одни дома. Самому младшему из них было всего три месяца. Похороны прошли сегодня, 5 февраля.

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