Почему нельзя оставлять нож на столе на ночь, хозяйки знали издавна и всегда этого правила старались придерживаться, потому что с кухонным ножом связан целый ряд примет.

С кухонной посудой в принципе связано немало примет: она должна быть вся перемыта и убрана по местам. И здесь дело не только в соблюдении гигиенических правил, а ещё и в приметах, связанных с этим. Одна из примет связана именно с кухонным ножом.

Древние славяне к своему жилищу всегда относились трепетно, в том числе старались всячески уберечь от проникновения в него злого духа, который мог навредить не только самому жилищу, но и всем, кто в нём живёт. Если в доме всегда было чисто и всё лежало по своим местам, это считалось верным признаком того, что в жилье присутствует положительная энергия.

Нож на столе на ночь не оставляют и на то есть немало причин

Любая хозяйка знает, что оставлять на столе кухонный нож не следует, а корни этого суеверия уходят в глубокую древность, когда люди жили без замков, возможно – ещё в пещерных условиях. В то время оставить на виду какой-то опасный предмет было просто напросто опасно для жизни. Зайти мог кто угодно и с какими угодно намерениями, даже зарезать хозяев.

В наше время, когда ночью в дом непрошенный гость вряд ли заберётся, примета всё равно осталась, ещё и новые значения приобрела:

оставленные не на своём месте вещи очень не понравятся хозяйственному домовому, и он может наслать на семью целый ворох проблем и неприятностей;

есть мнение, что оставленный на столе на ночь кухонный нож – к ссоре хозяев;

есть люди, которые считают, что оставленный на столе нож – к болезням, причём серьёзным, связанным с оперативным вмешательством;

другие уверяют, что брошенный на столе на ночь кухонный нож будет причиной плохого сна, а если уснуть и удастся, то приснятся кошмары.

Приметы – одна другой страшнее, так что от греха подальше, как говорится, нож лучше не полениться и водрузить его на ночь на его законное место. Так и на душе будет спокойно, и в доме порядка больше.

Народные приметы, связанные с кухонным ножом, одна другой страшнее

В народе считается, что ничего хорошего не сулит ситуация, когда нож упал на пол. Чаще всего говорят, что это к визиту мужчины (ложки с вилками падают к визиту женщин).

Следует ещё обратить внимание на то, каким образом нож упал:

вниз ручкой, значит, гость придёт с добром и хорошими новостями;

упал лезвием на хозяина – мужчина придёт не с добром;

упал лезвием в противоположную хозяину сторону – обманщик придёт;

нож воткнулся в пол – болезнь на пороге;

нож упал, когда хозяйка нарезала хлеб – умрёт близкий человек.

Короче, страшное это дело – кухонный нож, держать в руках надо крепко-крепко, а не нужен – убрать с глаз долой поскорее, тогда только и можно будет жить спокойно. Но существует и своего рода «противоядие» от всех этих несчастий. Злодей не заявится в дом и несчастья обойдут стороной, если постучать упавшим ножом по полу или подержать его над пламенем огня, или ополоснуть в святой воде. Так нейтрализуются все страшные поверья.

Наверное, ни с одним из кухонных предметов не связано столько предрассудков, сколько с ножом. Всё дело, видимо, в его важности и в том, что сам по себе нож представляет опасность для тех, у кого он в руках. Достаточно вспомнить, сколько раз любому человеку приходилось нечаянно порезаться во время работы с ним.

Вот ещё несколько предубеждений:

с ножа не едят – злым станешь;

сломался нож – его нужно выбросить и произнести при этом: «пусть нож ломается, а беда с горем в нашем доме никогда не случается»;

если нож валяется на улице, его лучше не брать в руки. В любом случае он является носителем энергетики прежнего хозяина, но ведь неизвестно, что это за человек и для чего использовал нож.

Если он ржавый – это грозит подобравшему нож разлукой, если острый – тяжёлыми испытаниями, а поломанный – разрушением надежд;

из чего-то доброго, что можно сказать о ноже, есть только одна примета – в древности родители обязательно клали его в колыбельку младенца, чтобы он рос здоровый и сильный.