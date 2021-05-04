Полицейские Туркестана в ходе мониторинга соцсетей выявили видеозапись, на которой 01.05.2021 года около 17: 00 на одной из улиц города Туркестан неизвестный, держа в руке кухонный нож, размахивает им в сторону другого мужчины.

Данный факт полицейские зарегистрировали в УП г. Туркестан по ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Оперативники провели все необходимые розыскные мероприятия. В результате стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подробности происшествия установят в ходе расследования.