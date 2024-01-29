Мужчина размахивал ножом в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в центре Шымкента.

Конфликт между мужчинами попал на видео. На кадрах: один из участников потасовки угрожает ножом оппоненту и держит его за шею, передает OTYRAR.

Одни очевидцы стычки пытаются предотвратить драку с применением холодного оружия. Другие в это время снимают происходящее на видео. По некоторым данным разногласие произошло между таксистами. Так ли это на самом деле предстоит выяснить полицейским. Там подтвердили, что конфликт действительно произошел в Шымкенте, однако с заявлением в полицию никто не обращался. Но это не говорит о том, что участники инцидента останутся безнаказанными.

«Установлено, что указанный на видео инцидент произошел 25 января. С заявлением в полицию никто не обращался. В результате расследования установлены личности двух граждан причастных к конфликту. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные материалы будут направлены в специализированный административный суд Шымкента»,- рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.