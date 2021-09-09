В социальной сети распространилось информация о нанесении ножевого ранения местной жительнице.

3 сентября в УП города Туркестана поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставили женщину с телесными повреждениями. Стражи порядка прибыли на место происшествия и оперативно приступили к раскрытию преступления и задержанию подозреваемого.

Установлено, что примерно в 10:20 часов в дом потерпевшей проник неизвестный мужчина и нанес женщине ножевое ранение. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Следственно-оперативная группа опросила соседей и знакомых потерпевшей, а также тщательно изучили камеры видеонаблюдения, установленные в городе.

В результате скрупулезно проведенных мероприятий полицейские в течение нескольких дней задержали подозреваемого и доставили в Управление полиции. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.