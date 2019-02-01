После многочисленных споров и дискуссий Комитет по статистике начал рассчитывать и публиковать данные о зарплатах в полном объеме, передает Первый канал Евразия.

Споры о том, что среднемесячная номинальная заработная плата не отвечает на главный вопрос — сколько зарабатывает казахстанец, велись давно. Без этих данных не было возможности правильно работать, планировать и строить бизнес, прогнозировать социально-экономические процессы. Теперь есть возможность дать приближенную реальной среднюю зарплатную «температуру» по стране.

Отчет госстата начинается с традиционных цифр. В ІV квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата (это вместе с премиями и доплатами и за вычетом всех налогов) на одного работника составила 176 050 тенге. Таким образом, рост заработной платы за год — 107,5%. Реальный же рост (это за вычетом инфляции) – 102,1%. Самая высокая номинальная заработная плата, как всегда, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 390,4 тысяч тенге; в финансовой и страховой отрасли – 364,7 тыс; в научной и технической деятельности – 332,5 тысяч тенге; в сфере информации и связи – 261,7 тысяч тенге; в строительстве – 227,5 тысяч тенге. Самый низкий уровень отмечен в образовании – 107,9 тысяч тенге.

При этом в разрезе регионов самая высокая номинальная заработная плата в Атырауской области – 320,5 тысяч тенге, а самая низкая — в Туркестанской области, ее величина составила 109,7 тысяч.

Максимальная зарегистрированная заработная плата — 13 млн 192 тысячи тенге — у генерального директора одной из крупных компаний. Минимальная заработная плата была зафиксирована в размере 15,6 тысяч тенге у техперсонала в школе. Даже не пытаясь дать оценку при сложении всех данных, получается слишком высокий уровень средней зарплаты. При этом он не отражает реального положения с доходами населения и, более того, всегда вызывает раздражение.

Теперь в данных статистики появилось два новых значения. Это медианное значение среднемесячной заработной платы. Если из ряда цифр убрать самые крайние значения, самые большие и самые маленькие, среднее из оставшихся цифр будет максимально приближено к реальности. Таким образом, получилась цифра в 106 253 тенге. Это и есть среднемесячная зарплата по стране.

Но есть еще один показатель — модальное значение среднемесячной заработной платы. Это статистический интервал, в котором сконцентрировано наибольшее количество работников, получающих одинаковую зарплату. Модальное значение среднемесячной заработной платы составило 80 021 тенге. Это и есть то самое искомое значение, какую зарплату на самом деле получает большинство казахстанцев.

Из этих цифр можно писать маркетинговые планы для бизнеса и делать вывод о покупательской способности в стране в целом. Понятным становятся, почему у нас такой низкий среднедушевой доход, и что нужно делать, чтобы экономика начала развиваться. Наращивать модальную зарплату, максимально приближая ее к среднемесячной.