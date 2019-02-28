Общение – самый мощный способ энергообмена, подвластный человеку. Общаясь, мы учимся, развиваемся, налаживаем связи, заводим дружбу и находим истину. И кажется, для поддержания добропорядочных отношений, для того чтобы жить в гармонии с собой и окружающими людьми, нужно быть предельно откровенным в общении.

Вот только жизнь показывает, что это не так. Мудрые люди знают, чтобы быть счастливым, некоторые вещи нужно держать в тайне. И в этом нет ничего зазорного, ведь тайна — это не ложь, а одна из граней культурного поведения. Для правды же должно быть свое время и место.

Давайте узнаем, какие вещи следует держать в тайне и почему?

1. Личные планы

«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах!». Эта мудрая пословица как нельзя лучше расставляет акценты в вопросе о том, что не все должно подвергаться огласке. Действительно, если вы желаете достичь чего-либо, никому не говорите об этом, пока не осуществите! Мечтайте, планируйте, предпринимайте шаги, направленные на достижение цели, но не вводите в курс дела окружающих. Это не только лишнее, но и очень опасное занятие.

Ваши недоброжелатели только и ждут момента, чтобы «насолить» вам, а разговоры о планах на будущее лучше всего подходят для того, чтобы «ставить палки в колеса». К тому же у вас обязательно найдутся завистники, которые начнут сомневаться в ваших силах, указывать на недостатки и просчеты, а все для того, чтобы вы отказались от задуманного!

2. Добрые дела

Совершив какой-нибудь добрый поступок, нас так и подмывает рассказать о нем окружающим. Нам хочется славы, хочется, чтобы окружающие по достоинству оценили широту нашей души и наградили нас заслуженными овациями.

Вот только добросердечие – редкое явление в нашем мире, а потому хранить его нужно в тайне, уберегая от посторонних глаз. Рассказывать о совершаемой благотворительности, поддержке, помощи окружающим или спасении человека некрасиво и неправильно. Если о ваших добрых делах окружающие узнают от самого спасенного человека, они испытают к вам те же чувства. Но если вы сами будете рассказывать о совершенных поступках, люди сочтут это хвастовством и самолюбованием. Отношение к вам окружающих в этом случае лишь ухудшится.

3. Ваши ограничения

Пытаясь совершенствоваться и становиться лучше, человеку нередко приходится самостоятельно ограничивать себя в чем-либо. Так, например, желая выглядеть стройными и подтянутыми, мы ограничиваем себя в еде, мечтая иметь спортивную фигуру, ограничиваем свой отдых и заставляем себя заниматься спортом. А некоторые и вовсе ограничивают себя в сексе, желая достичь духовного очищения.

При этом каждый человек должен понимать, что аскетизм, вызванный желанием стать лучше, должен оставаться в тайне. Об этих вещах нельзя распространяться окружающим. Если вы начнете на каждом углу рассказывать о том, как сдерживаете себя в еде ради похудения, ограничение перестанет иметь смысл. Оно будет выглядеть как хвастовство. Более того, рассказывая окружающим о своих ограничениях, вы с большой долей вероятности не доведете начатое дело до конца. Таковы уж законы природы.

4. Рецепт сильного лекарства

Под «сильным лекарством», мы подразумеваем не только медикаменты, направленные на помощь страждущим людям, но и любые технологии, способные улучшить жизнь человечества. К примеру, человек, умеющий лечить людей руками, конечно же, может помогать им своим умением. Однако рассказывать об имеющемся рецепте или обладающей технике все же не следует.

Дело в том, что вокруг нас немало нечистых на руку людей, которые только и ждут возможности заработать на окружающих. Узнав ваш рецепт, они станут подделывать лекарство и торговать им ради прибыли. Им будет совершенно неважно, приносит лекарство пользу или получившаяся подделка является настоящим ядом. Главное нажива! Поэтому помните, рассказав окружающим то, что знаете лишь вы одни, есть риск причинить огромный вред людям.

5. Свои успехи

Своими успехами всегда хочется поделиться с окружающими. Если уж планами делиться не советуют, то достижениями, кажется, сам Бог велел! Но не тут то было! Рассказывать о собственных победах и посетившей вас удаче нужно очень осторожно, и лишь проверенным людям, которые искренне порадуются вашим успехам.

Вокруг нас много завистников, а значит и людей, которых откровенно разозлят ваши успехи только потому, что сами они ничего добиться не в состоянии. Даже улыбаясь вам в лицо и хваля ваши достижения, в душе они будут злиться, и желать вам зла. Такое негативное отношение может нарушить ваше личное счастье и спугнуть удачу, а потому, старайтесь не распространяться о своих достижениях всем подряд.

6. Поражения и неудачи

Если уж вы сдерживаете себя от того, чтобы рассказать всем о собственных победах, тем более не стоит распространяться о своих поражениях и неудачах. Дело снова в пресловутых недоброжелателях, которые только и ждут, когда вы оступитесь и упадете.

Даже если эти люди на словах будут успокаивать вас и говорить что сожалеют о ваших неудачах, в душе они будут радоваться и ликовать. Делая свои неудачи достоянием общественности, вы лишь притягиваете к себе неприятности и разрушаете чакру, ответственную за защиту от невзгод и волю к победе. Все это ослабляет вашу энергетику и способствует тому, чтобы неудачи в вашей жизни появлялись как можно чаще.

7. Семейные конфликты и личная жизнь

Ссоры и споры бывают в каждой семье, от этого никто не застрахован. Во время скандалов высвобождается негативная энергия, ведь близкие люди выговариваются, избавляются от накопившегося негатива. Однако это не значит, что о конфликте близких людей нужно распространяться окружающим.

Когда вы посвящаете в свои конфликты окружающих людей, вы плодите негатив и даете возможность недоброжелателям радоваться тому, что у вас разлад в отношениях. Поэтому помните, чем меньше вы будете рассказывать об отношениях в своей семье, и вообще о своей личной жизни, тем крепче будут ваши отношения и счастливее семейная жизнь.

8. Услышанное от других людей

Нам доверят много тайн и секретов. И практически каждый человек, который делится своими откровениями, надеется, что разговор останется исключительно между нами. Это вопрос личного доверия, а потому никому и никогда не передавайте слова, услышанные вами от других людей.

Такими словами можно ранить человека, рассорить друзей или остаться «крайним». Может отказаться, что услышанные вами гадости и пересуды не имеют ничего общего с действительностью. В этом случае делясь такой информацией с окружающими легко можно прослыть сплетником, которому больше никто не захочет доверять свои секреты. Храните чужие секреты и окружающие будут хранить ваши откровения!