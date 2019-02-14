Стилисты по волосам рекомендуют использовать трендовые цвета для окрашивания волос, которые добавят нужный акцент в образе.

В 2019 году стали актуальными очень многие оттенки, главное подобрать нужный к своему типу лица и внешности. Специалист поможет определить, какой именно цвет волос подчеркнет все достоинства и поможет скрыть недостатки, используя при этом самые трендовые оттенки. Но для этого нужна профессиональная консультация, чтобы сохранить здоровье волос.

Серебряные оттенки волос

Все оттенки серебра и пепла станут отличной альтернативой другим методам, которые помогают скрыть седину. Более того, такой цвет снова вернулся в моду, что не может не радовать представительниц прекрасного пола. Серебряные оттенки отлично освежают цвет лица, что предает ему здоровый вид. Техника окрашивание занимает довольно много времени и предполагает несколько процедур, поэтому стоит запастись терпением тому, кто хочет попробовать такой цвет.

Цвет игристого шампанского

Данный цвет сейчас находится на пике популярности, многие стилисты по волосам советуют попробовать такое окрашивание. Он получается в результате смешения многих оттенков, что делает этот цвет очень необычным. Локоны будут переливаться, особенно интересно смотрится, когда они немного накручены. Сам цвет не очень теплый, но и не уходит в пепельный оттенок, что подходит очень многим женщинам.

Медовый цвет



Наступивший сезон 2019 года принес такой тренд, как медовый цвет волос. Если ранее колористы смешивали его с розовыми оттенками, то сейчас модным является именно чистый цвет. После окрашивания, представительница прекрасного пола получает полностью натуральный цвет, который будет радовать глаз. Также он отлично смотрится в градуированных техниках, но лучше всего консультироваться со специалистом, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Коралловый цвет



Такой цвет подойдет не каждой женщине, так как является очень контрастным. В 2019 году он находится на пике популярности, но с ним нужно быть очень осторожными.