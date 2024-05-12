Три модных акцента

Пока еще не настала вездесущая жара, можно пощеголять в модных одежках, последить за тенденциями, поэкспериментировать с гардеробом. На самом деле, модным сейчас быть просто. Нам предлагают множество вариантов, из которых обязательно можно выбрать что-то свое, к чему лежит душа, в чем отдыхает тело.

Короче!

Можно зайти в любой сетевой магазин одежды, чтобы понять, что основной тренд сезона – укороченность (слово немного корявое, но точное). Укороченные жакеты, укороченные рубашки и топы, а также футболки, джемперы, майки – все заканчивается где-то на уровне талии. А все потому, что мода решила сделать акцент на узенькой полоске обнаженного женского тела в этой зоне. Если же для вас любая обнаженка неприемлема, то носите укороченные верха с брюками на высокой талии или платьями. Будете чувствовать себя и модно, и современно, и безопасно.

Но верхами тренд на укороченность не ограничился. В моду вернулись капри – брюки, длина которых заканчивается под коленом или доходит до середины голени. Капри были дико популярны в 50-60-х годах. В них щеголяли и Одри Хепберн, и Мерилин Монро, и даже спортсменка, комсомолка и красавица Нина. Потом они напомнили о себе в 90-х и вот вернулись опять.

Самые распространенные модели капри имеют широкие брючины, свободно сидящие по фигуре. Стройным девушкам с длинными ногами дизайнеры предлагают узкий фасон, напоминающий короткие леггинсы.

Удлиненные капри подходят высоким длинноногим красавицам, более короткие – миниатюрным девушкам.

Если вы являетесь обладательницей широких бедер и полных икр, ваша модель – капри прямого кроя.

Подбирая капри, обязательно меряйте их, чтобы найти свою длину и ширину. Помните, брючины, которые заканчиваются в самом узком месте голени, делают ваши ноги более стройными.

Черное с белым, белое с черным

Черно-белое сочетание держится на пике моды уже несколько сезонов. Даже удивительно, что строгие цвета, больше подходящие для школьной формы или офисного дресс-кода, так прочно засели в летних показах. Казалось бы, жаркий сезон требует более расслабленных и радостных оттенков в одежде, но нет – черно-белая парочка и не думает отступать.

С белым понятно, в жару он самый комфортный цвет, а как же носить черный? Просто опустите его вниз – в юбки, брюки, шорты. А верх оставьте белым.

Если выбираете платье с принтом, то пусть основной массив ткани будет светлым. Черное же платье или черную рубашку, футболку можно надевать по вечерам или в пасмурный день. Сам по себе черный цвет очень выигрышный для лета. Вы замечали, как эффектно он смотрится на загорелом теле?

Цвети и радуйся!

Открываешь блог какого-нибудь самопровозглашенного стилиста, и первое, что слышишь: цветочный принт старит! Не носите платья «в жутких розочках»! Бегите сломя голову от «бабушкиных ромашек», если сами не хотите выглядеть, как бабушка!

Но дизайнеры, выпускающие свои коллекции, как будто не слышат этих заклинаний.

Цветы на развевающихся подолах летают по подиумам, напоминая о романтике юности, но никак не о старости. Цветастая юбка с однотонной футболкой или рубашкой смотрится свежо и молодо.

Вывод – носите цветы и никого не слушайте. Просто иногда заходите на модные интернет-страницы, чтобы понять, с чем их сочетать, чтобы было актуально, современно и весело.

Если очень хочется покраситься

Красить волосы летом – затея не самая здоровая. Но кто запретит женщине быть красивой, когда она этого хочет.

Вы твердо решили покрасить волосы? Тогда сделайте это в салоне. Особенно, если краситесь впервые. Нужен опыт, чтобы подобрать более щадящую краску и на раз добиться нужного эффекта, чтобы потом не пришлось все переделывать и тем самым еще больше травмировать волосы.

В самые жаркие месяцы желательно не проводить масштабное окрашивание с полным обесцвечиванием и кардинальной сменой цвета волос, потому что оно истончает и сушит волосы. Отложите осветление до осени, а летом экспериментируйте с легким окрашиванием бликами.

Подкрашивать корни или делать волосы на тон темнее вы можете в любое время года – эти процедуры не так радикально сказываются на качестве шевелюры.

Надеемся, вам повезет с мастером, и он сделает свою работу на высшем уровне. А дальше многое зависит от вас.

Самое важное для окрашенных волос летом – защита и увлажнение. Старайтесь оберегать ваши волосы от солнца в пиковые часы, носите головные уборы. Выгорая на солнце, окрашенные пряди быстрее теряют пигмент, а на светлых волосах появляется желтизна.

Купите восстанавливающий комплекс для окрашенных волос и используйте его, как указано в инструкции.

Если пользуетесь средствами для укладки, проверьте их состав. В некоторых косметических продуктах содержатся компоненты, которые не рекомендуется использовать в жару и на солнце.

Все лаки для волос и большинство фиксирующих кремов содержат в составе спирт, а он сушит волосы. Постарайтесь на лето перейти на щадящие укладки и средства с мягким составом.

Пользуйтесь специальными защитными спреями для волос. Они действуют примерно по тому же принципу, что и крем с SPF-фактором, то есть оставляют на прядях тонкую пленку, через которую солнечным лучам сложнее проникнуть внутрь. Наносить спрей необходимо каждые два-три часа, когда вы находитесь на открытом солнце.

Еще несколько экспресс-советов от мастеров-колористов.

Чтобы подольше сохранить цвет волос после окрашивания:

1. Не спешите мыть голову. Подождите 2-3 дня, чтобы цвет закрепился на ваших волосах и не смылся.

2. Забудьте про горячий душ, используйте для мытья головы теплую воду. Горячая откроет кутикулу ваших волос и вымоет краску.

3. Используйте специальные шампуни для окрашенных волос.

4. Регулярно наносите маску для волос, минимум два раза в неделю. Здоровые, напитанные и увлажненные волосы лучше сохраняют цвет.

Яна Котт