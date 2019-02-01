С 1 сентября 2019 года педагогам-психологам установят доплаты а квалификацию, подтверждённую по новой системе аттестации, сообщила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, передает Informburo.

Основными показателями при установлении коэффициента для исчисления заработной платы являются звено и ступень, определяемые в реестре должностей гражданских служащих. Приказом министра образования и науки РК от 27 декабря 2018 года в реестр должностей гражданских служащих в сфере образования и науки внесены поправки относительно педагогов-психологов.

Они предусматривают для педагога-психолога организаций, реализующих учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, с 1 января 2019 года увеличение размера должностного оклада за счёт отнесения к звену В-2, говорится в ответе.

«Также в республиканском бюджете на 2019 год предусмотрены расходы на установление с 1 сентября 2019 года доплаты за квалификацию, подтверждённую в соответствии с новой системой аттестации», – сообщили в МОН РК.

Всего в образовательных учреждениях Казахстана работают 7 218 педагогов-психологов. Средний должностной оклад педагога-психолога организаций образования при стаже 7-10 лет с высшей квалификацией и первой категорией, составляет 70 080 тенге (коэффициент 3,96, базовый должностной оклад 17 697 тенге). При работе в сельской местности устанавливается повышенный на 25% должностной оклад (в указанном примере – 87 600 тенге).

В проекте поправок о доплатах сообщалось, что педагоги-психологи в зависимости от квалификации педагогического мастерства (педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор) смогут рассчитывать на прибавку в размере от 30% до 50% к должностному окладу с учётом фактической нагрузки.