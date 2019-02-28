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Новости Общество Переименование ДВД в департамент полиции обойдётся бюджету Алматы в 66 млн тенге

Переименование ДВД в департамент полиции обойдётся бюджету Алматы в 66 млн тенге

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Казахстанская полиция намерена поменять имидж

Ещё 80 млн тенге выделят из городского бюджета на улучшение работы службы 102.

Депутаты маслихата Алматы выделили 66 млн тенге на переименование городского департамента внутренних дел в департамент полиции и его подразделений, передает Informburo.kz .

«Департамент внутренних дел переименован в департамент полиции. В связи с этими процедурами есть необходимость замены табличек, перерегистрации транспортных средств и другое. На это выделено почти 66 млн тенге», – сообщил руководитель управления стратегии и бюджета города Ильяс Усеров.

Кроме этого, из бюджета Алматы будет выделено 80 млн тенге на увеличение количества операторов службы «102», чтобы улучшить их работу, добавил чиновник.

«35 млн тенге пойдут на программное обеспечение и покупку оргтехники», – заключил он.

16 октября 2018 года Правительство РК постановило переименовать государственные учреждения – территориальные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В частности, департаменты внутренних дел всех областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента теперь называются департаментами полиции, районные управления и отделы внутренних дел – управлениями и отделами полиции. УВД на метрополитене ДВД Алматы переименовали в управление полиции на метрополитене Алматы.

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