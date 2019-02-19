В Туркестанской области стражи порядка спасли молодую женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством

На пульт дежурной части Жетысайского РОП поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестная женщина пытается спрыгнуть с моста.

На место происшествия сразу же направили автоэкипаж патрульной полиции МПС Жетысайского РОП. По прибытию на место, полицейские заметили на мосту молодую женщину, пытающуюся совершить самоубийство.

Не теряя времени, сотрудники патрульной полиции старший сержант полиции Ербол Бердибеков и сержант полиции Тойшы Бейсенбаев бросились на помощь и успели спасти женщину от попытки суицида.

Как выяснили полицейские, ею оказалась жительница Жетысайского района, которую по ее словам, на такой шаг сподвигли семейные обстоятельства. Стражи порядка провели с молодой женщиной беседу, а после передали ее родственникам.

Руководство Жетысайского РОП поблагодарили сотрудников полиции за проявленный профессионализм и бдительность при спасении местной жительницы.