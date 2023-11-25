В Шымкенте девушка пыталась покончить жизнь самоубийством

Шокирующий инцидент произошел 24 ноября ближе к вечеру и попал на видеожетон полицейских.

Девушка пыталась выпрыгнуть с балкона общего пользования на 11 этаже многоквартирного дома.

На место незамедлительно были направлены автоэкипажи полка патрульной полиции.

Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка, была предотвращена попытка суицида и спасена жизнь.

«Прибывшие полицейские обнаружили девушку, забравшуюся на перила. Полицейские начали разговор, всячески привлекая её внимание. Воспользовавшись тем, что девушка на мгновенье отвлеклась, инспектор Нуржан Айдаров схватил и увел ее в безопасное место. В такие моменты решают секунды, поэтому нам нужно действовать быстро. Это наша работа — спасать, помогать и предотвращать трагические случаи», — рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.

С гражданкой проведена профилактическая беседа. Выяснилось, что на отчаянный шаг она пошла из-за личных проблем. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.