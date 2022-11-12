Полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся спрыгнуть с крыши 5-этажного дома

В Шымкенте на пульт 102 поступил звонок от жильцов ЖК «Адия».

Жители сообщили, что неизвестная залезла на крышу многоэтажного дома и пытается покончить жизнь самоубийством.

Дежурный оперативно сбросил сообщение всем экипажам полка патрульной полиции. На вызов первыми прибыли сотрудники 1-ой роты Канат Бишинов и Бейбит Нурпеисов.

Патрульные полицейские за считанные минуты, рискуя собственными жизнями, смогли взобраться на крышу высотного дома и путем уговоров спасли женщину от опрометчивого шага.

Горожанку доставили в районное управление полиции. Как оказалось, у женщины трое детей.

После беседы ее передали мужу. В свою очередь ее супруг поблагодарил стражей порядка за службу.