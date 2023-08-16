Женщина пыталась спрыгнуть с 9 этажа в Туркестане

К счастью, полиции удалось предотвратить трагический исход своим вмешательством, передает OTYRAR.
Около 02:00 часов ночи в управление полиции города Туркестана поступило сообщение о том, что женщина собирается прыгнуть с 9-го этажа многоэтажного дома.
Получив информацию, сотрудники патрульной полиции, находившиеся поблизости, незамедлительно прибыли на место происшествия.
Двое полицейских, заметив горожанку, пытающуюся совершить суицид с 9-го этажа многоэтажного дома, сразу же поднялись и подошли к квартире женщины, которая собиралась прыгнуть.
Войдя в открытую дверь, стражи порядка обнаружили женщину возле кухонного окна.
Приняв необходимые меры для спасения, они схватили свисающую из окна горожанку и отвели в безопасное место. Также свою помощь оказал один из местных жителей.
В ходе проверки выяснилось, что на совершение горожанкой суицида повлияло и состояние алкогольного опьянения.