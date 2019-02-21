Пингвина – необычного, очень редкого черного окраса – запечатлела на камеру съемочная группа документального фильма «Династии» BBC America в Антарктиде, пишет Sputniknews.kz.

Дело в том, что попавший на видео пингвин совершенно черного цвета, даже живот. Это весьма необычно для пингвинов, которые, как правило, имеют на животе белые перья.

Как отмечается в ролике, подобных особей из семейства нелетающих морских птиц еще никто никогда не снимал.

Черный окрас пингвина – результат генетической мутации – меланизма. Такие необычные, отличающиеся от других своих сородичей птицы, как правило, считаются эдакими «белыми воронами» в стае и зачастую быстро погибают, поскольку, имея уникальный окрас, они привлекают особое внимание хищников и становятся легкой добычей еще в детстве.

Авторы ролика полагают, что попавший на видео пингвин, возможно, единственная выжившая на планете подобная особь.