Этот год запомнится яркими спортивными и политическими событиями в Казахстане и мире. Какими — передает Sputnik Казахстан.

В Казахстане пройдет чемпионат мира по хоккею

В предстоящем году впервые в истории отечественного хоккея Казахстан примет у себя чемпионат мира I дивизиона группы А среди мужских команд. Право на проведение столь крупного международного мероприятия страна удостоилась благодаря результатам итогового голосования Международной федерации хоккея с шайбой IIHF. В Дании, в городе Копенгаген, страны-участницы конгресса из двух претендентов (Казахстана и Словении), подавших заявки на право проведение чемпионата, единогласно проголосовали за нашу страну.

Грандиозное событие в мире спорта пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года на «Барыс Арена». За путевку в Топ-дивизион поборются сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы.

Чемпионат мира по борьбе

Казахстану в 2019 году доверили проведение еще одного масштабного спортивного мероприятия. В начале сентября Объединенный мир борьбы (United World Wrestling — международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) официально выбрал столицу Казахстана хозяйкой чемпионата мира 2019 года. Между тем, на роль города, принимающего турнир, претендовали также Алматы и Стамбул. Но предпочтение отдали Астане.

Так, масштабное спортивное состязание продлится восемь дней, с 14-22 сентября, и пройдет на столичной спортивной арене «Даулет».

Турнир по борьбе предоставляет участникам возможность не только выиграть медали чемпионата, но и получить лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Всеобщая перепись населения

В предстоящем году казахстанцев посчитают по-новому. В стране пройдет третья по счету перепись населения. Через нее пройдут все граждане Казахстана, в том числе несовершеннолетние, постоянно проживающие в стране, временно проживающие, временно отсутствующие, иностранные граждане, а также лица без гражданства, находящиеся в республике. Учтут и данные тех казахстанцев, которые постоянно живут за рубежом.

На этот раз перепись населения пройдет не в привычном бумажном, а в электронном формате. Для этого комитет по статистике запустит соответствующий сайт, где казахстанцам предстоит ответить на 89 вопросов, в том числе и на 45 вопросов, касающихся личных данных и ближайших планов. К примеру, составители анкет поинтересуются у респондентов, планируют ли они переехать в другую страну, если да, то куда и почему, также в новых опросниках будут вопросы касательно семейного статуса и брака.

Планируется, что в 2019 году перепись пройдет в два этапа. Первый запланирован на май-июнь. Второй этап состоится в ноябре. При этом, несмотря на вводимые технологические новшества, организаторы намерены задействовать 30 тысяч волонтеров, которые с планшетами и в специальной экипировке будут обходить дома казахстанцев.

Известно, что на национальную перепись населения 2019 года из госбюджета будет потрачено 8,8 миллиарда тенге, или 22,9 миллиона долларов.

Новых президентов выберут на Украине и в Афганистане

В предстоящем году президентские выборы пройдут сразу в двух странах — на Украине и в Афганистане.

Выборы на пост президента Украины назначены на 31 марта. Ожидается, что в этот день пройдет первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Между тем, президентская избирательная кампания в этой стране начнется 31 декабря 2018 года. Данное решение приняла избирательная комиссия страны.

Известно, что до 8 февраля Центризбирком завершит процесс регистрации и объявит претендентов на пост главы государства.

В 2019 году нового президента выберут также и в Афганистане. Независимая избирательная комиссия страны сообщила о проведении президентских выборов 20 апреля 2019 года. Однако позже комиссия предложила отложить их на три месяца — 13 июля. Поводом отсрочки стали экономические, технические и ожидаемые плохие погодные условия в стране.

Глава государства в Афганистане будет избираться на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет. Он также может быть переизбран на второй срок.

Конституционный комитет Сирии начнет работу в 2019 году

В начале следующего года Россия, Иран и Турция намерены провести первую встречу сирийского конституционного комитета в Женеве. Об этом стало заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на переговорах в Женеве.