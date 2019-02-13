По статистическим данным филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкенту, на сегодняшний день у нас в третьем миллионнике:

2214 женщин награждены подвеской «Алтын Алқа» (ею награждают за воспитание 7 и более детей);

6080 женщин награждены подвеской «Күміс Алқа» (ею награждают за воспитание 6-х детей);

507 женщин ранее награждены званием «Мать героиня» (родившие и воспитавшие 10 и более детей);

793 женщины, награждены орденом «Материнской славы 1 и 2 степени»;

Размер пособий с 01.01.2019 года составляет 16160 тенге.

В городе Шымкенте проживает 21403 семьи, имеющих статус «Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей». Для этой категории предусмотрено специальное государственное пособие, размер которого составляет 10504 тенге. Эти выплаты производятся ежемесячно до совершеннолетия детей.

Наталья Провозина