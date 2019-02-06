В 2018 году количество абонентов ТОО «Энергопоток» увеличилось почти на 1700.

На сегодняшний день число абонентов компании «Энергопоток» в Туркестанской области и городе Шымкент демонстрирует стабильный рост.

Только за 2018 год эта цифра увеличилась на 1679, включая физические и юридические лица. Необходимо отметить, что под абонентом понимается лицевой счет, в качестве которого выступает предприятие, индивидуальное жилищное строение либо квартира.

Таким образом, 1679 новых абонентов включают в себя 61 936 человек. Общее количество абонентов ТОО «Энергопоток» по состоянию на 1 января 2019 года составляет 584 210, что охватывает 2 331 606 человек.

На сегодняшний день Шымкент является третьим городом в Казахстане по численности населения, уступая лишь Астане и Алматы. По занимаемой площади – а это почти 1 200 квадратных километров — город республиканского значения занимает устойчивое первое место в республике.

При этом, население Шымкента и Туркестанской области с каждым годом только растет. Увеличение количества потребителей ТОО «Энергопоток» обусловлено ростом численности жителей региона, развитием малого и среднего бизнеса, наращиванием объемов жилищного строительства и возведением новых социальных объектов.

Основными приоритетами корпоративной политики компании являются:

· надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей;

· обратная связь с потребителями;

· обеспечение высокого качества услуг и ответственности за принятые договорные обязательства перед потребителями;

· внедрение современных стандартов работы;

· продолжение динамичного развития компании путем внедрения прогрессивных, энергоэффективных технических решений.

ТОО «Энергопоток» постоянно работает над обеспечением максимального комфорта и бытового удобства своих абонентов. Для потребителей компании стала уже привычной коммунальная аббревиатура – ЕПД.

Единый платежный документ предполагает оплату за несколько видов коммунальных услуг. Люди сразу оценили данное новшество по достоинству. Ведь при помощи единой квитанции можно оплатить весь комплекс услуг одновременно – за электроэнергию, газоснабжение, воду, отопление, кабельное телевидение, вывоз мусора, лифт и даже домофон.

В компании уверены, что один из главных показателей открытых отношений с потребителями – это наличие обратной связи с абонентами. Одним из механизмов обеспечения подобного взаимодействия является успешно функционирующий Call-центр, сотрудники которого всегда готовы максимально информативно ответить на все интересующие потребителей вопросы.

Только в течение одного 2018 года количество обращений на данный Call-центр составило 14 114, включая телефонные звонки и сообщения на WhatsApp-приложение.

С начала 2019 года консультацию сотрудников Call-центра получили 1465 человек.

Согласно данным мониторинга обращений, чаще всего вопросы потребителей касаются показаний счетчиков, снятия и установки пломб. Кроме того, звонившие в Call-центр абоненты интересуются информацией о Едином платежном документе, дифференцированном тарифе и работе касс.

В компании «Энергопоток» подчеркивают, что все инновационные решения, новшества внедряются в целях повышения качества оказываемых услуг и комфорта потребителей.