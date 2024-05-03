Тарифы на электроэнергию для бизнеса снизили в Шымкенте

Компания ТОО «Энергопоток» подала уведомление в департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК) о намерении снизить тариф на электроэнергию для юридических лиц города Шымкента на 12,4%, с 42,23 тенге до 37,00 тенге за киловатт-час (кВтч).

Это изменение вступило в силу с 1 мая 2024 года.

В результате, более 32 000 клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) смогут воспользоваться сниженными тарифами.

Снижение тарифов стало возможным благодаря приостановке территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК лицензий на услуги по снабжению электроэнергией для нерегулируемых энергоснабжающих организаций (НЭСО).

Это решение было принято правительством в рамках поручения Главы государства по исключению посреднических структур, включая непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

Основанием для снижения тарифа послужил переход потребителей (юридических лиц и бюджетных организаций города и области) от НЭСО к гарантирующему поставщику электроэнергии — ТОО «Энергопоток».

Этот переход привел к увеличению объема предоставляемых услуг гарантирующего поставщика, что, в свою очередь, позволило снизить тарифы.

Юридические лица города Шымкента, которые ранее обслуживались нерегулируемыми поставщиками, могут оперативно заключить соответствующие договоры с ТОО «Энергопоток» для бесперебойного получения услуг электроэнергии.

Для получения дополнительной информации и решения возникших вопросов, можно обратится в один из офисов ТОО «Энергопоток»:

Для юридических лиц:

г. Шымкент, ул. Токаева, 27, тел. 777-333;

г. Шымкент, мкр. Сауле, ул. Зерде, 30, тел. 777-333;

Также, вы можете связаться с ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» по адресу: г. Шымкент, ул. Б. Саттарханова, 10/1, тел. 50-57-11.