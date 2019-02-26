В Ассамблее народа Казахстана прошла выставка, на которой были представлены исторические книги, фото и архивные документы о судьбе народов, переселенных в Казахстан в годы депортации.

Экспонаты на выставке представил историко-краеведческий музей города, музей политических репрессий а также областной архив.

Смотреть без горечи и ужаса на архивные документы и фотографии тотальной депортации Арзу Бурбанова не может. Перед глазами женщины стоят жуткие рассказы крупных актов «зачистки». О них юной Арзу рассказывали ее дедушки. Их, коренных азербайджанцев, выгрузили из вагона 80 лет назад в бескрайние степи, тогда еще Казахской ССР.

Арзу Бурбанова заместитель председателя азербайджанского этнокультурного центра г.Шымкента: «»Мои деды в 1937 году были репрессированы с территории Азербайджана на территорию Казахстана, а именно в Сузакский район. Великий казахский народ принял их гостеприимно. Благодаря казахам мои деды выжили».

Самая первая волна репрессий началась с середины 30-х годов 20-го века. Первыми подверглись репрессиям такие народы как, поляки и немцы, переселяли их целыми хозяйствами с западной части Украинской ССР.

Процесс насильственного переселения «наказанных народов» — одна из самых трагических страниц прошлого нашей страны. В 1936 году прошла первая тотальная депортация поляков и немцев. А в 37-ом корейцев из районов Дальнего Востока. В это же время с южных границ СССР в Казахстан были высланы курды, армяне и турки.

Мощная карательно-репрессивная машина была запущена так, чтобы депортированные забыли о родных краях и свыклись с мыслью о вечном поселении в новых местах. Вагонами-теплушками, без еды и воды, переселенцев отправляли в неизвестность. Многие, до конечной остановки, так и не доехали…

Елена Тимофеева, архивист областного архива: «В основном люди интеллигентные должны были работать обычными работягами в колхозах, проходила адаптация еще и климатическая, и все было сложно, трудно. Не готовы были не власти в Казахстане принять такое количество народа, и сами люди не смогли быстро адаптироваться».

Вторую родину в Казахстане обрели более двух миллионов депортированных людей. Вспомнить доброту казахского народа в преддверии дня благодарности, решили в Ассамблее народа Казахстана — здесь под одной крышей работают представители разных национальностей. На тематической выставке представлено более 200 бесценных материалов о депортации. Первыми гостями стали городские школьники. Немногие из них знают о переселении, еще меньше о том, что будет отмечать страна первого марта.

В преддверии большого праздника — дня благодарности, областной архив представил книги, фотографии и исторические документы о судьбах народов, репрессированных и сосланных в Казахстан. Посетить трехдневную тематическую выставку «Тарихқа тағзым», что в переводе означает, поклонись истории, можно в здании Ассамблеи.