На форумы и другие мероприятия в рамках Года молодежи в Казахстане потратят 675 миллионов тенге.

Их список представлен в постановлении правительства «Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи», передает корреспондент Tengrinews.kz. Как следует из документа, в списке значатся 6 «опорных» мероприятий, которые будут проходить в течение года.

Первое мероприятие — торжественное открытие Года молодежи в Астане — уже состоялось в январе. На него было потрачено 250 миллионов тенге.

На июль-август запланировано проведение республиканского образовательного молодежного лагеря ZEREN 2019. На это мероприятие выделено 200 миллионов тенге.

В сентябре в Шымкенте пройдет форум трудовой молодежи. На данную инициативу потратят 50 миллионов тенге.

Столько же заложено на форум казахстанско-российского молодежного сотрудничества, который состоится в Костанае во втором квартале 2019 года.

Организация и проведение форума АНК «Синергия молодежи» обойдется в 25 миллионов тенге.

Мероприятие, как значится в документе, будет проводиться в течение 2019 года.

На итоговое заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в рамках закрытия Года молодежи выделили 100 миллионов тенге. Напомним, 2019 год объявлен в Казахстане Годом молодежи. Какие поручения в рамках него дал Президент Нурсултан Назарбаев.