Шымкентскую молодежь издавна считают самой активной в стране. Как известно, в большинстве высокие государственные посты занимают представители Южного Казахстана.

В Год молодежи шымкентцы решили не сдавать позиции и на этот раз план действий проработали еще более детально.

На одной дискуссионной площадке в этот раз встретятся чиновники, эксперты и молодежь. На повестке дня реализация программ по молодежной политике, взаимодействие с государственными органами.

Как будут работать с молодежью?

Какие проекты?

Каким будет Год молодежи страны в Шымкенте?

«Мы всегда открыты к диалогу. В Шымкенте с этим проблем нет. Учитывая, что мы не относимся к акимату, с нами власть охотно идет на контакт. Руководители разных управлений и ведомств выступают на нашей площадке, отвечают на вопросы и дают советы», — пояснил руководитель молодежной команды «U:projekcts» Тохтар Алимбеков.

Каждый желающий может зарегистрироваться и прийти на встречу «U:talk». Справки по телефону: 8-702-669-99-77

Место проведения: Коворкинг центр «Skrum».