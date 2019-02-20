В рамках проведения регионального молодежного форума в Туркестане открылся первый многофункциональный молодежный ресурсный центр.

В церемонии его открытия приняли участие аким области Ж. Туймебаев, вице-министр общественного развития Ж. Омарбекова, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Н. Жолдасов, депутаты маслихата, общественные деятели, студенты – всего 200 человек со всех уголков региона.

Глава региона Ж. Туймебаев поздравил собравшихся с открытием регионального центра для развития молодых.

« Этот год – особенный для молодежи. По прямому поручению Главы государства будут усилены меры по поддержке молодых казахстанцев. В нашей области такая работа уже началась. Перед этой встречей я побывал в новом молодежном центре. Здесь созданы все условия для того, чтобы вы развивались. В центре работают coworking-центр, ІТ-park, будут предоставляться юридические консультации. Кроме этого, есть клуб добровольцев, клуб «Жас сарбаз», электронная библиотека, языковая школа, зал заседаний, спортивные площадки. Это все делается для молодежи».

Одновременно в многофункциональном молодежном центре будут оказывать услуги сразу для 400 молодых людей. Здесь, под одной крышей, будут работать центр обслуживания молодежи, мобильная группа, coworking-зона «Turkistan HUB», школа робототехники, строительные отряды, различные молодежные организации, медиа-студия, кабинет психологической терапии. В здании есть и relax-зона, футбольная, волейбольная, баскетбольная и теннисная секции.

После открытия центра стартовал молодежный региональный форум «Новый Туркестан – площадка новых возможностей».

Отметим, сегодня в Туркестанской области проживает свыше 501 тысячи молодых людей, что составляет 25,2% от всего населения. Порядка 86 тысяч из них проживает в городах, больше 414 тысяч – в сельской местности. Во всех городах и районных центрах области работают молодежные ресурсные центры, четыре филиала республиканских молодежных организаций и молодежные крылья этнокультурных объединений.